Симптоми можуть бути інші: лікар-педіатр розвінчала міф про те, що діти не хворіють COVID-19

Кількість хворих на коронавірусом щодня збільшується і все частіше їм заражаються пенсіонери та молодь. Крім того, серед заражених є і чимало дітей. У програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна", лікар-педіатр МОЗ розповіла, які симптоми захворювання мають діти, як хворіють і якими методами слід лікувати малюків.

Лікар-педіатр Міністерства охорони здоров'я Наталія Кундіна розвіяла міфи з питання, чи знаходяться діти в зоні ризику захворювання на коронавірус. Виявилося, разюча статистика:

"В Інтернеті пройшла інформація про те, що діти хворіють дуже легко або зовсім не хворіють. Я хочу сказати, що діти хворіють! Десь 53% хворіють легко, 38% – середньої тяжкості та 5,8% потребують допомоги, причому реанімаційної. Найважче хворіють діти перших років життя. Так, летальність у дітей нижче, ніж у дорослих, але вона є. Діти з хронічними захворюваннями знаходяться в зоні ризику розвитку коронавірусної хвороби. І їм потрібно приділити максимум уваги з боку батьків – це і маски, і миття рук, і антисептики", – розповідає лікар-педіатр Наталія Кундіна.

Крім того, лікар зазначила, що симптоми та перенесення захворювання у дітей дещо відрізняється від того, як інфекцію переносять дорослі:

"Перебіг коронавірусної хвороби у дітей трошки інший, ніж у дорослих. І якщо у дорослих це температура, це кашель, це утруднене дихання, задишка, це болі в горлі, то у дітей на перший план виходять симптоми нежитю, діареї, болю в горлі, невисока температура, кашель. Інкубаційний період такий же, як і у дорослих – від 0 до 14 днів".

Наталія Кундіна радить – при перших симптомах звертайтеся за допомогою до лікарів, але будьте готові, що дитину залишать лікуватися вдома.

"Якщо у вашої дитини є якісь із цих симптомів, треба зробити ті ж речі, які ми рекомендуємо для дорослих – це рясне пиття, це самоізоляція у квартирі, це виклик лікаря та симптоматичне лікування. Швидше за все, коли в дитини будуть респіраторні синдроми, лікар залишить дитину вдома – це нормальне ведення коронавірусної інфекції легкого ступеня. Дитина має бути забезпечена якісним і повноцінним харчуванням, треба провітрювати приміщення, де вона знаходиться. Але ці методи не будуть працювати, якщо ви не будете мати позитивного настрою і не будете передавати його малюкові", – прокоментувала педіатр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що коронавірус може викликати два різних типів пневмонії.