Симптоми коронавіруса та оцінка ризиків: Супрун дала важливі поради

Коронавірус в Україні продовжує поширюватися, і станом на 18 березня вже зафіксовано 14 випадків зараження COVID-19, а два з них мали летальні наслідки. Уляна Супрун відзначила важливість зрозумілого та чіткого алгоритму дій для медичних працівників, щоб зупинити поширення небезпечного вірусу.

Через те, що симптоми ГРВІ та коронавіруса схожі, пацієнтам із підозрою на захворювання настійно не рекомендують іти прямо до амбулаторії чи поліклініки, але в першу чергу - зателефонувати своєму сімейному лікареві, зазначила колишня керівниця МОЗ у своєму Facebook.

Важливо, щоб не виникало проблем додзвонитися - адже від цього залежить подальший маршрут пацієнта, наголосила Супрун і дала ряд рекомендацій для поліпшення роботи амбулаторії або поліклініки.

Амбулаторія чи поліклініка повинна мати мобільний контактний номер, який працюватиме 24/7. Потрібно визначити порядок кількох медпрацівників (медсестер або медбратів), які будуть відповідати на дзвінки пацієнтів.

Цей номер повинен бути доступними для всіх пацієнтів, тому краще розмістити його на сайті та сторінці в соціальній мережі медустанови, а також надати департаменту охорони здоров'я, щоб вони продублювали і здійснили окрему розсилку серед своїх пацієнтів.

Якщо у пацієнтів немає декларації з лікарем, їм у будь-якому випадку треба надати телефону консультацію, а при необхідності - взяти в медустанові.

Важливо, щоб медпрацівник, який відповідає на телефонні дзвінки або кожен сімейний лікар, якому дзвонить пацієнт, мав чіткий алгоритм дій у разі звернення пацієнта по телефону.

Управлінці всіх рівнів повинні швидко і радикально реагувати на будь-які випадки відмови громадянам допомоги, зазначила Супрун.

Також вона рекомендує медичним працівникам уважно стежити за повідомленнями Національної служби здоров'я України.

Алгоритм дій для медиків:

Коронавірус - що потрібно знати про хворобу і симптоми (Фото: facebook.com/ulanasuprun)

Як повідомлялося, раніше Уляна Супрун висловилася щодо поширеної думки про те, що до групи ризику заразитися коронавірусом можуть також входити вагітні.