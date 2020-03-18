Симптоми коронавіруса та оцінка ризиків: Супрун дала важливі поради

Уляна Супрун вказала лікарям алгоритм дій при зверненні пацієнтів із підозрою на коронавірус
Коронавірус в Україні продовжує поширюватися, і станом на 18 березня вже зафіксовано 14 випадків зараження COVID-19, а два з них мали летальні наслідки. Уляна Супрун відзначила важливість зрозумілого та чіткого алгоритму дій для медичних працівників, щоб зупинити поширення небезпечного вірусу.
Через те, що симптоми ГРВІ та коронавіруса схожі, пацієнтам із підозрою на захворювання настійно не рекомендують іти прямо до амбулаторії чи поліклініки, але в першу чергу - зателефонувати своєму сімейному лікареві, зазначила колишня керівниця МОЗ у своєму Facebook.
Важливо, щоб не виникало проблем додзвонитися - адже від цього залежить подальший маршрут пацієнта, наголосила Супрун і дала ряд рекомендацій для поліпшення роботи амбулаторії або поліклініки.
Управлінці всіх рівнів повинні швидко і радикально реагувати на будь-які випадки відмови громадянам допомоги, зазначила Супрун.
Також вона рекомендує медичним працівникам уважно стежити за повідомленнями Національної служби здоров'я України.
Алгоритм дій для медиків:
Коронавірус - що потрібно знати про хворобу і симптоми (Фото: facebook.com/ulanasuprun)
Як повідомлялося, раніше Уляна Супрун висловилася щодо поширеної думки про те, що до групи ризику заразитися коронавірусом можуть також входити вагітні.