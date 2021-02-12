Симптоми коронавірусу можуть відрізнятися в залежності від віку: нове дослідження

Коронавірус може по-різному проявлятися у пацієнтів і його симптоми сильно залежать від вікових особливостей. Вчені виявили додаткові ознаки цього захворювання, які проявляються у людей різного віку по-різному.

Вчені з Англії провели масштабне дослідження і виявили нові симптоми коронавірусу, які проявляються тою чи іншою мірою у людей різного віку. Результати дослідження опублікували на сайті Imperial College London.

У дослідженні взяли участь більше одного мільйона жителів Англії. Відомо, що 60% добровольців не повідомили про симптоми коронавірусу протягом одного тижня після початку захворювання і перед початком тестування.

Мазки для тестів учені збирали з червня 2020 року по січень 2021 року. Як показує дослідження REACT, найчастішими симптомами коронавірусу стали: озноб, втрата апетиту, головний біль та біль у м'язах. Наявність цих симптомів окремо або в поєднанні з класичними говорило про наявність коронавірусу в організмі людини. Чим більше було окремо симптомів, тим більше була ймовірність позитивного тесту на COVID-19.

У ході дослідження також було виявлено, що симптоми могли сильно відрізнятися у пацієнтів різних вікових груп. Озноб присутній майже у всіх інфікованих, головні болі частіше супроводжували хворобу у дітей і підлітків (від 5 до 17 років), втрата апетиту була зафіксована у віковій категорії від 18 до 54 років і у людей старше 55 років. Болі в м'язах також супроводжували захворювання тільки у дорослих (від 18 до 54 років).

У дітей від 5 до 17 років коронавірус частіше супроводжувався лихоманкою, постійним кашлем і втратою апетиту.

Зараз в Англії, ґрунтуючись на результатах дослідження, пропонують пройти тест на коронавірус при наявності хоча б одного з 4 класичних симптомів: втрата смаку, втрата нюху, лихоманка, новий постійний кашель.

"Ці нові результати свідчать про те, що багато людей з COVID-19 не будуть проходити тестування — і, отже, не будуть проходити самоізоляцію — оскільки їх симптоми не збігаються з тими, що використовуються в сучасних рекомендаціях з охорони здоров'я для виявлення інфікованих людей. Ми розуміємо, що потрібні чіткі критерії тестування, і включення великої кількості симптомів, які зазвичай зустрічаються при інших захворюваннях, таких як сезонний грип, може призвести до ризику самоізоляції людей без потреби. Я сподіваюся, що наші результати з найбільш інформативними симптомами означають, що програма тестування може скористатися найсучаснішими доказами, допомагаючи виявити більше заражених людей", - розповів керівник дослідження професор Пол Елліот.