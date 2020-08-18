Всі симптоми коронавірусу: медики озвучили покрокові етапи захворювання

Медики розповіли все симптоми коронавірусу і в якій послідовності вони проявляються у хворих пацієнтів. Вони розповіли, які ознаки з'являються найпершими.

За словами фахівців з Університету Південної Каліфорнії, спочатку у хворих з COVID-19 з'являється жар, потім кашель і м'язові болі, а потім - нудота, блювота або діарея. Про це пише видання Frontiers in Public Health.

"Covid-19 більш заразний, ніж грип, тому часто реєструються кластерні спалахи захворювання. Якщо пацієнтів з симптомами вчасно протестувати та відстежити їх контакти, спалахи вдається локалізувати. На жаль, симптоми Covid-19 схожі на симптоми інших поширених хвороб", - відзначають медики.

Вони додали, що їх основне завдання була визначити порядок виникнення симптомів, щоб була можливість швидко відрізнити коронавірус від інших інфекційних захворювань.

"Цей порядок особливо важливий для того, щоб розрізняти хвороби, коли за допомогою звертаються пацієнти із захворюваннями зі схожими симптомами, наприклад, з грипом. Лікарі можуть визначити, які кроки необхідно зробити для догляду за пацієнтом, і вчасно стабілізувати його стан", - пояснив один з авторів дослідження, професор Пітер Кун.

Фахівці розповіли, що першою ознакою COVID-19 є жар, потім з'являються м'язові болі, а після - нудота, блювота або діарея.

Жар і кашель можуть бути ознаками й інших респіраторних захворювань, в тому числі й MERS і SARS, а ось нудота і блювота вже явно сигналізують про розвиток COVID-19.

"Нудота і блювання виникають при COVID-19 раніше діареї, при SARS і MERS відбувається навпаки. Наші результати підтверджують ідею про те, що підвищення температури можна використовувати як симптом для скринінгу на вході в приміщення, оскільки після спалаху Covid-19 навесні 2020 року заклади та офіси в країнах починають відкриватися знову. Крім того, наші результати свідчать, що в клінічній практиці повинен враховуватися порядок виникнення симптомів Covid-19 і інших захворювань. Якби такий підхід використовувався давно, можливо, вдалося б уникнути переходу від локального спалаху до пандемії", - додали фахівці.

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