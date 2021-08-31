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Симптоми коронавірусу змінилися: на що потрібно звернути увагу

Автор: Тетяна Самарук

Все частіше на коронавірус в Україні хворіють молоді люди. Однак, змінились і перші симптоми хвороби.

Про це у коментарі ТСН.ua сказав головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

За словами медика, по-перше, змінився вік хворих. Відтепер на коронавірус у важкій формі хворіють люди молодого та середнього віку.

"Наприклад, сьогодні вночі ми перевели на кероване дихання відносно молоду особу, якій лише 42 роки. Такого під час першої хвилі не було", - каже Федоренко.

Окрім того, у людей, яких госпіталізують із коронавірусом, відсутні такі симптоми, як порушення органів сприйняття, тобто нюху та смаку.

Також збільшилась кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади кишково-шлункового тракту. Зокрема, цього не спостерігалось так часто при попередній хвилі. Як пояснив медик, більшість хворих, які є зараз мають тяжкі ураження легень.

Як вберегтися від захворювання

Вірус SARS-CoV-2, як і будь-який інший вірус, зазнає мутацій. Аналогічна ситуація спостерігається, наприклад, і з вірусом грипу. Важливо, як і раніше, дотримуватися таких правил, які допоможуть захистити себе від інфікування:

  • мити руки з милом або користуватися антисептиками;
  • носити маску правильно — ніс і рот мають бути прикритими;
  • дотримуватися дистанції з людьми в 1,5 метри;
  • чхати та кашляти в згин ліктя чи в серветку;
  • не торкатися брудними руками обличчя;
  • регулярно провітрювати приміщення та дезінфікувати поверхні;
  • залишатися вдома у випадку хвороби;
  • вакцинуватися.

Раніше ми повідомляли, головне, що потрібно знати про коронавірус.

Також моніторинговий список ВООЗ поповнився новим штамом коронавірусу.

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