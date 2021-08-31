Симптоми коронавірусу змінилися: на що потрібно звернути увагу

За словами медика, по-перше, змінився вік хворих. Відтепер на коронавірус у важкій формі хворіють люди молодого та середнього віку.

"Наприклад, сьогодні вночі ми перевели на кероване дихання відносно молоду особу, якій лише 42 роки. Такого під час першої хвилі не було", - каже Федоренко.

Окрім того, у людей, яких госпіталізують із коронавірусом, відсутні такі симптоми, як порушення органів сприйняття, тобто нюху та смаку.

Також збільшилась кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади кишково-шлункового тракту. Зокрема, цього не спостерігалось так часто при попередній хвилі. Як пояснив медик, більшість хворих, які є зараз мають тяжкі ураження легень.

Як вберегтися від захворювання

Вірус SARS-CoV-2, як і будь-який інший вірус, зазнає мутацій. Аналогічна ситуація спостерігається, наприклад, і з вірусом грипу. Важливо, як і раніше, дотримуватися таких правил, які допоможуть захистити себе від інфікування: