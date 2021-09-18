Такі симптоми ігнорувати не можна: лікар назвала найнебезпечнішу біль в животі

Біль поєднується з кров'ю в стільці

Кров у фекаліях необов'язково говорить про пухлину. Колоректальний рак може бути тільки однією з причин потрапляння крові в кишківник. Також кров може сигналізувати про виразку шлунка, гастроентериті або виразковий коліт. В будь-якому випадку - консультація лікаря потрібна якомога швидше.

Гострий біль

Раптова гострий біль в животі - небезпечний симптом, який ігнорувати категорично не можна. Це може бути сигналом про різні небезпечні стани: камені в нирках, апендицит, проривна виразка, позаматкова вагітність у жінок, непрохідність кишківника.

Біль із загальним погіршенням самопочуття

Такий біль може супроводжувати шлункову інфекцію. Зазвичай вона поширюється по всьому животу, супроводжується кольками, нудотою і діареєю. Також такий біль може говорити про проблеми з жовчним міхуром – болить в правому верхньому відділі живота. Якщо причина в роздратованому кишківнику, то може бути здуття живота і наростальний дискомфорт. Сильне нездужання може вказувати й на апендицит.

Біль з втратою ваги

Несподівана втрата ваги, якщо ви не сидите на дієті та нормально харчуєтеся в поєднанні з болями в животі може вказувати на інфекцію, запалення. При апендициті біль починається навколо пупка, а потім переміщається в нижню праву частину живота. Також такий біль може говорити про інфекцію жовчного міхура, харчове отруєння, дивертикуліт, інфекцію малого таза у жінок.

Коли допомога лікаря потрібна негайно, навіть якщо біль у животі незначна: