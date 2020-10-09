Симптоми грипу та коронавірусу неможливо відрізнити: лікар збентежила заявою

Пандемія коронавірусу продовжується, але до неї з приходом осені приєднався сплеск респіраторних захворювань. У їх числі грип. На думку лікаря-епідеміолога Людмили Мухарської, людина самостійно не зможе відрізнити грип від COVID-19. Навіть при появі перших симптомів це неможливо.

Як повідомила медик "Обозревателю", різниця між цими двома інфекціями є, але її здатні побачити тільки кваліфіковані лікарі.

Лікар порадила при перших симптомах захворювання відразу ж звертатися до сімейного лікаря, через те, що тільки він зможе прийняти рішення і сказати, що робити далі.

Одночасно американський лікар зазначає, що першим істотною відзнакою грипу та коронавірусу є те, що симптоми грипу з'являються дуже стрімко і швидко. У випадку з COVID-19 спочатку ви можете відчути легке нездужання і слабкість, а вже через час відчуєте на собі нові симптоми.

Нагадаємо, що в Україні за останню добу встановлено новий антирекорд з коронавірусом. Так, на 8 жовтня зафіксовано 5397 нових випадків.

До речі, головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає введення тотального карантину в Україні через 14 днів. Це відбудеться в тому випадку, якщо цифри захворюваності коронавірусом в нашій країні будуть рости.

Як ми писали раніше, київський лікар розповіла, скільки хворих COVID-19 буде в кінці жовтня.