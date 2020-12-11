Ці симптоми говорять про паразитів в організмі: деякі легко не помітити

Деякі паразити здатні завдати великої шкоди організму людини, в той час, як інші можуть спричинити виникнення незначних симптомів.

Медики звертають увагу, що взагалі паразити є досить поширеним явищем, особливо у дітей. Про це пише Medic.ua.

Зазначається, що симптоми наявності в організмі паразитів різноманітні, але основні з них схожі.

10 ознак наявності паразитів в організмі

Біль у животі

Цей симптом - один з найпоширеніших. Такий біль свідчить про наявність паразитів у шлунку або будь-якій іншій частини травного тракту. В міру збільшення кількості паразитів біль здатний посилюватися і може розвинутися діарея.

Проблеми зі шлунково-кишковим трактом

Наявність паразитів у травному тракті може спричинити низку проблем, одна з яких - запальний процес у животі. Метеоризм і диспепсія також є симптомами паразитів. Якщо кількість паразитів велика, вони можуть блокувати проходження їжі та викликати різкий біль.

Анальний свербіж

Найчастішою ознакою паразитарної інфекції є свербіж у ділянці ануса. Свербіж погіршує нічний час, оскільки саме вночі більшість паразитів відкладають яйця. Через це якість сну хворого може істотно погіршитися.

Утома

Наявність паразитів може стати причиною хронічної втоми. Утома виникає через те, що паразити споживають поживні речовини та мінерали, необхідні організму. Більш того, деякі паразити можуть серйозно впливати на здатність організму споживати поживні речовини, впливаючи на метаболізм.

Зменшення ваги

Оскільки ваше тіло бореться з симптомами, спричиненими паразитарною інфекцією, ви можете почати втрачати вагу. У деяких випадках втрата ваги може бути раптовою і швидкою. Зменшення ваги відбувається по причині того, що паразити, які живуть всередині тіла, споживають частину їжі, яка потрапляє до кишківника.

Тривожність

Присутність паразитів в організмі може стати причиною дратівливості, неспокою і стрибків настрою. На щастя, в більшості випадків, від паразитів можна швидко позбутися, як і від симптомів, причиною яких вони стали.

Скреготіння зубами

Скреготіння проявляється, в основному, в нічний час, поки ви спите. Цей процес - несвідомий, і відбувається через фізичний стрес і навантажень на організм. Якщо стан зберігається протягом тривалого періоду часу, він може стати причиною пошкодження зубів.

Анемія

Анемія - це стан крові, при якому рівень гемоглобіну знижується. Однією з величезної кількості причин є присутність паразитів в організмі. Згодом анемія може спричинити втому, слабкість і блідість шкіри.

Подразнення шкіри

Іноді паразити можуть стати причиною подразнення та почервоніння шкіри. Також може виникнути висип. Паразитарні інфекції можуть також спричинити алергічні реакції. Це відбувається внаслідок викиду токсинів і відходів життєдіяльності паразитів у кров.

М'язовий біль

Хоча цей симптом не такий поширений, він також може свідчити про наявність паразитів в організмі. Симптоми також можуть поширюватися на суглоби, ускладнюючи постановку діагнозу.

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