Ці симптоми повинні насторожити: приховані ознаки раку яєчників

Рак яєчників стоїть на п'ятій позиції по смертності від онкології серед жінок. Це захворювання особливо небезпечне тим, що виявити його на ранніх стадіях вдається дуже рідко. Статеві та стромальні клітини, в яких може розвиватися рак на ранніх стадіях дуже маленькі.

Однак рання діагностика раку яєчників призводить до більш виліковної стадії та підвищує можливість жінок на одужання. Як зазначає доктор медицини Ребека Брайтман, найважливіше – це прислухатися до свого тіла і звертати увагу на найменші зміни в організмі. Про це пише видання "Головред".

Здуття

Цей симптом один з найбільш важливих і має насторожити не лише саму жінку, але і її лікаря. Зазвичай на здуття не звертають уваги й вважають його проявом неправильного раціону і дієт. Деякі жінки схильні пов'язувати здуття з менопаузою і в рідкісних випадках – з вагітністю. Однак це привід звернутися до лікаря, якщо здуття не проходить протягом декількох днів і продовжує збільшуватися.

Швидке насичення

При раку яєчників з'являється таке явище як асцит – скупчення рідини. Ця рідина тисне на сечовий міхур або кишківник. І це може призвести до швидкого насичення. Якщо ви раптово стали наїдатися половиною звичайної порції й втрачаєте у вазі, то це привід звернутися до лікаря.

Розлад шлунку

Жінки часто скаржаться на різні розлади шлунка, які вони не пов'язували з раком яєчників. Деяких пацієнток переслідує постійна печія або постійні гази. Також може бути загальний дискомфорт у животі або часті розлади.

Спазми

Пухлини, які ростуть в тазу, викликають біль внизу живота, яка дуже часто схожа на початок критичних днів. Жінки зазвичай не звертають на них уваги та вважають нормальними. Особливо небезпечні такі симптоми у жінок після 60 років, коли вони увійшли у фазу менопаузи.

Біль у спині

Біль у спині може бути дуже сильним, і вона не пов'язана з травмами чи іншими проблемами. Біль часто виникає у тих, хто змушений постійно сидіти під час робочого дня. Якщо такий біль не проходить і потрібно приймати знеболювальні препарати – це привід звернутися до лікаря. Такі відчуття можуть бути пов'язані з тим, що рідина накопичується в тазу або пухлина поширюється в черевну порожнину або таз.

Часті позиви до сечовипускання

Такі прояви дуже схожі на звичайний цистит і жінки зізнаються, що відчувають позиви, але при цьому, сеча, майже не виділяється. Як пояснюють лікарі – пухлина може здавлювати сечоводи.

Кровотечі

Нерегулярні кровотечі, особливо в період менопаузи, можуть свідчити про розвиток раку яєчників.

Проблеми з диханням

Такі симптоми можуть проявлятися вже на 3 або 4 стадії раку яєчників. Пухлина може зрости настільки, що починає тиснути на легені та заважати нормальному диханню.

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