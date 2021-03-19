Якщо є симптоми COVID-19, але немає сімейного лікаря: у МОЗ розповіли, що робити

Що робити, якщо у вас симптоми COVID-19 і немає сімейного лікаря?

Так, якщо ви не уклали декларацію з сімейним лікарем і є виражені симптоми COVID-19, то консультацію лікаря можна отримати на гарячій лінії МОЗ по телефону 0800 60 20 19.

"Також ви можете звернутися на гарячу лінію з питань коронавірусу у вашій області", - сказано в повідомленні.

Посилання на номери телефонів.

Якщо оператори за вищевказаними номерами не зможуть допомогти вам необхідно звертатися в урядовий контакт-центр за телефоном 15-45 або в інформаційно-довідкову службу Національної служби здоров'я України 16-77.

Основні симптоми коронавірусу

підвищення температури тіла;

сухий кашель;

стомлюваність.

У деяких інфікованих можуть також спостерігатися:

різні больові відчуття;

біль у горлі;

діарея;

кон'юнктивіт;

головний біль;

втрата нюху і смакових відчуттів;

висип на шкірі або депігментація нігтів на руках і ногах.

Симптоми тяжкої форми захворювання:

утруднене дихання або задишка;

відчуття здавленості або болю в грудній клітці;

порушення мови або рухових функцій.