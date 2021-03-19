Якщо є симптоми COVID-19, але немає сімейного лікаря: у МОЗ розповіли, що робити

У МОЗ розповіли українцям, що робити, якщо вони відчувають симптоми коронавірусу, але немає підписаної декларації з сімейним лікарем.
Про це йдеться в повідомленні ЦОЗ на сторінці в соцмережі Facebook.
Так, якщо ви не уклали декларацію з сімейним лікарем і є виражені симптоми COVID-19, то консультацію лікаря можна отримати на гарячій лінії МОЗ по телефону 0800 60 20 19.
"Також ви можете звернутися на гарячу лінію з питань коронавірусу у вашій області", - сказано в повідомленні.
Посилання на номери телефонів.
Якщо оператори за вищевказаними номерами не зможуть допомогти вам необхідно звертатися в урядовий контакт-центр за телефоном 15-45 або в інформаційно-довідкову службу Національної служби здоров'я України 16-77.
підвищення температури тіла;
сухий кашель;
стомлюваність.
У деяких інфікованих можуть також спостерігатися:
різні больові відчуття;
біль у горлі;
діарея;
кон'юнктивіт;
головний біль;
втрата нюху і смакових відчуттів;
висип на шкірі або депігментація нігтів на руках і ногах.
Симптоми тяжкої форми захворювання:
утруднене дихання або задишка;
відчуття здавленості або болю в грудній клітці;
порушення мови або рухових функцій.
Як ми раніше писали, пацієнтам нагадали, що входить в пакет послуг безкоштовного лікування коронавірусу.