Симптомы появляются через 10-14 дней: педиатр предупредила об опасной инфекции

Корь - это детская инфекция, вызванная вирусом. Но взрослые, не вакцинированные или не болевшие в детстве, тоже могут инфицироваться. Эта болезнь является очень заразной.
О ее симптомах рассказала в Instagram педиатр из Харькова Дарья Власенко.
Когда человек, больной корью, кашляет, чихает или разговаривает, инфекционные капли разбрызгиваются в воздух, где другие люди могут их вдохнуть. Эти капли могут висеть в воздухе около часа.
Также вирус хорошо сохраняется на поверхностях.
Около 90% людей, которые не болели корью и не были привиты против кори, заражаются при контакте с больным.
Человек, больной корью, может распространять вирус другим в течение примерно 8 дней, начиная за 4 дня до появления сыпи.
Признаки и симптомы кори появляются примерно через 10–14 дней после заражения вирусом.
Болезнь развивается поэтапно в течение 2-3 недель:
Неспецифические симптомы
⠀
Обычно корь начинается с легкой или умеренной температуры, часто с постоянным кашлем, насморком, воспалением глаз (конъюнктивит) и болью в горле. Эти относительно легкие симптомы могут длиться от 2 до 3 дней.
Острое заболевание и сыпь. Сыпь состоит из мелких красных пятен, некоторые из которых немного приподняты. Пятна и неровности придают коже пятнистый красный вид. Первая сыпь появляется на лице.
В течение следующих нескольких дней сыпь распространяется вниз по рукам, груди и спине, затем по бедрам, голеням и стопам. В то же время температура резко повышается, часто достигая 40-41 градусов.
⠀
Напомним, что врач предостерегла украинцев от приема фуфломицинов.
Раньше мы рассказывали о том, что врачи предостерегают от приема популярного препарата.