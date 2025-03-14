Симптомы "тихой болезни" глаз, от которой можно ослепнуть: как вовремя обнаружить

Глаукома - это заболевание, которое часто называют "тихой болезнью глаз", поскольку на ранних стадиях оно может не иметь явных симптомов. Важно знать признаки, чтобы предотвратить проблему.

Какие симптомы глаукомы и как уберечься, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca .

Что такое глаукома и чем она опасна?

Глаукома очень влияет на зрительный нерв, который имеет решающее значение для зрения, и может привести к его потере, если его не обнаружить и не лечить вовремя.

Глаукома характеризуется повышением внутриглазного давления (ВГД), которое может повредить зрительный нерв. Существует несколько типов глаукомы, наиболее распространенными являются открытоугольная глаукома и закрытоугольная глаукома.

Первое встречается чаще и развивается медленно, тогда как второе может возникнуть внезапно и требует немедленной медицинской помощи. Без надлежащего лечения глаукома может вызвать постепенную потерю периферического зрения и, в конце концов, слепоту.

Какова профилактика глаукомы?

Профилактика глаукомы предусматривает сочетание раннего выявления и здоровых привычек.

Регулярные осмотры глаз

Важно проходить регулярные осмотры глаз, особенно если у вас в семейном анамнезе есть глаукома или такие факторы риска, как диабет или гипертония.

Офтальмологи обычно измеряют внутриглазное давление и оценивают состояние зрительного нерва.

Знайте свои факторы риска

Некоторые факторы повышают риск развития глаукомы, например возраст (старше 40 лет), семейный анамнез, расовая принадлежность (афроамериканцы имеют больший риск) и определенные заболевания. Знание этих факторов поможет вам быть более бдительными.

Здоровый образ жизни

Соблюдение здорового образа жизни также может способствовать профилактике глаукомы. Это включает сбалансированную диету, богатую фруктами и овощами, регулярные физические упражнения и отказ от курения.

Контролируйте хронические заболевания

Если вы страдаете такими хроническими заболеваниями, как диабет или гипертония, важно держать их под контролем с помощью соответствующего медицинского лечения.

Защитите глаза

Ношение солнцезащитных очков с защитой от ультрафиолета может помочь защитить ваши глаза от повреждения солнцем, которое также связано с проблемами глаз.

Отметим, хотя глаукома является тихой болезнью, которая может иметь серьезные последствия для зрения, раннее выявление и профилактические меры могут иметь большое значение.

Вас может заинтересовать