Симптомы повышенного ацетона у детей: врач назвала признаки и рассказала, как помочь

Что значит повышенный ацетон у детей?

При нормальных условиях организм использует содержащуюся в пище глюкозу для производства необходимой ему энергии, сохраняя избыток жира в качестве запасов.

Когда организм проходит через период голодания и больших затрат энергии, например, при высокой температуре, организм вынужден сжигать жир как источник энергии, поскольку не хватает глюкозы.

В этой ситуации печень производит отработанные вещества, которые называются кетоновыми телами (ацетон, ацетоуксусная кислота и бета-гидроксимасляная кислота).

Если они присутствуют в чрезмерных количествах, они могут вызвать состояние ацидоза в организме, при котором эти токсичные соединения постепенно выводятся с мочой, дыханием и слюной.

Причины ацетона у здоровых детей

Голодание часами. Отсутствие завтрака или опоздание с обедом приводит к снижению уровня глюкозы в организме. ⠀

Несбалансированное питание. Это может произойти, если ребенок потребляет слишком много жира или животного белка или не получает достаточно сахара и других углеводов. ⠀

У детей с определенными заболеваниями.

Высокая температура. Когда у ребенка длилась лихорадка, организм нуждается в большей энергии.

Рвота ⠀

Боль в горле. Из-за дискомфорта, который он вызывает, он мешает ребенку есть или есть отсутствие аппетита, что приводит к длительной голодовке. ⠀

Ювенильный диабет. ⠀

Низкий уровень глюкозы в крови может возникнуть из-за привычных опозданий с приемом пищи. С другой стороны, при сахарном диабете 1 типа глюкоза в крови может повышаться из-за недостатка в организме инсулина.

Бывает и так, что причина этого состояния может быть неизвестна.

Симптомы

Тошнота или рвота

Потоотделение больше обычного

Тревожность, дезориентация или изменения в поведении

Ускоренное сердцебиение

Слабость

Затуманенное зрение

Головокружение

Жалобы на боль в области пупка

Головная боль

Дыхание пахнет переспевшими яблоками

Моча с сильным запахом, темнее, чем обычно.

Как помочь ребенку?