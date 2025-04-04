Симптомы часто путают. Как отличить аллергию от простуды?

Как отличить аллергию от простуды?

Хотя симптомы аллергии и простуды могут казаться похожими, есть некоторые различия, которые помогают отличить эти два заболевания. Простуда - это инфекционное заболевание, вызванное вирусами, а аллергия - результат чрезмерной активности иммунной системы, которая реагирует на вещества, которые при обычных условиях не представляют угрозы.

Обычно простуда развивается постепенно и длится от нескольких дней до двух недель. Симптомы проявляются медленно, и больной человек начинает чувствовать слабость. Такие заболевания, как боль в горле или насморк, со временем обостряются. У пациентов может наблюдаться субфебрилитет или повышение температуры тела (часто до 38°С).

Аллергия, в свою очередь, может возникнуть внезапно, особенно в ответ на контакт с аллергеном, например, на споры плесени, шерсть собак или кошек, клещи домашней пыли или пищу.

К самым популярным пищевым аллергенам относятся: ракообразные, яйца, рыба, арахис, молоко.

В результате аллергии могут возникнуть следующие симптомы:

водянистый насморк,

покраснение и слезоточивость глаз,

частое чихание,

зуд глаз, носа и горла.

Аллергия не связана с лихорадкой или болью в мышцах, и ее симптомы могут повторяться сезонно.

Как отличить аллергический ринит от "обычного"?

Распознать аллергический ринит можно по тому, что у аллергика появляются водянистые прозрачные выделения из носа. Этот вид насморка является результатом реакции иммунной системы на аллергены.

Сезонный аллергический ринит обычно вызывается пыльцой деревьев, зерновых, трав и сорняков, которые цветут сезонно. Круглогодичный аллергический ринит может быть ответом на регулярный контакт с шерстью животных или клещами.

Пылевые клещи живут в бытовой пыли, преимущественно в матрасах, постельном белье, коврах и мягкой мебели.

По-разному выглядит насморк, сопровождающий простуду. На начальных стадиях заболевания он обычно водянистый и прозрачный, но со временем становится гуще и может желтеть или зеленеть.

Это означает, что организм борется с инфекцией. Первые симптомы "обычного" насморка появляются в течение нескольких часов. Ринит, который является симптомом инфекционного заболевания, обычно длится 7-10 дней, хотя у самых маленьких может затянуться до 2 недель.

Как лечить аллергический ринит и "обычный" ринит?

Лечение аллергического ринита зависит от тяжести симптомов и наличия других типичных аллергических реакций. Если пациент в основном страдает от аллергического ринита, эффективными будут препараты местного действия, например, назальные капли с антигистаминными или противовоспалительными свойствами.

Это лечение быстро снимает симптомы, уменьшая отек слизистой оболочки и облегчая дыхание. Для детей, которым часто трудно закапывать капли в нос, более целесообразными будут ингаляционные аэрозольные препараты, которые легче вводить.

При "обычном" насморке помогут лекарства, содержащие сосудосуживающие вещества, например, оксиметазолин и ксилометазолин.