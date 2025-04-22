Симптомы андропаузы, о которых важно знать каждому мужчине 40+

Тема возрастных гормональных изменений у мужчин, часто неформально называемая "мужским климаксом" или медицински - андропаузой остается предметом обсуждений. Это реальный процесс, который имеет значительное влияние на мужское здоровье и качество жизни после 40 лет.
О симптомах, на которые стоит обратить внимание, рассказала РБК-Украина (проект Styler) дерматолог, дерматовенеролог, аллерголог Ольга Тарнавская.
В отличие от женского климакса (менопаузы), когда уровень гормонов (эстрогенов) падает резко, у мужчин снижение уровня основного полового гормона - тестостерона (ТС) - происходит значительно более постепенно. Этот процесс начинается примерно с 30-40 лет, когда концентрация ТС ежегодно снижается в среднем на 1-2%.
Со временем такое медленное падение может привести к клинически значимому состоянию андрогенодефицита. Уменьшение количества биодоступного тестостерона связано как со снижением его выработки, так и с увеличением уровня белка, связывающего половые гормоны, делая часть ТС неактивной.
Ольга отмечает, что этот процесс часто более выражен у мужчин с лишним весом (особенно ожирением), наличием хронических заболеваний и низким уровнем физической активности.
При низком уровне ТС мужчины могут испытывать ряд изменений, которые влияют на различные системы организма:
Физические изменения
Отмечается снижение мышечной массы и силы, несмотря на привычные нагрузки. Увеличивается общая жировая масса, особенно заметным становится накопление висцерального жира (жира вокруг внутренних органов). Также может ухудшаться плотность костной ткани, что повышает риск остеопороза и переломов в будущем.
Сексуальная функция
Одними из самых распространенных симптомов являются снижение либидо (сексуального влечения) и эректильная дисфункция (проблемы с достижением или поддержанием эрекции).
Психоэмоциональное состояние
Мужчины могут замечать ухудшение настроения, склонность к депрессивным состояниям, повышенную раздражительность, быструю утомляемость. Возможны также снижение концентрации внимания и ухудшение когнитивных функций.
Как отмечает дерматолог, возрастные изменения гормонального фона, в частности снижение андрогенов, имеют заметное влияние и на состояние кожи. На что стоит обратить внимание:
Сухость и нарушение барьера
Уменьшается продукция кожного сала, что делает кожу сухой, склонной к шелушению и раздражению. Могут появляться микротрещины, которые нарушают защитные функции кожи и увеличивают риск инфекций.
Изменения внешнего вида
Кожа может приобретать тусклый, неровный цвет. Снижается ее упругость (тургор) и эластичность, из-за чего морщины становятся более выраженными. У некоторых мужчин возрастает склонность к появлению гиперпигментаций (темных пятен).
Хронические дерматозы и заживление
Гормональный дефицит может активизировать течение хронических кожных заболеваний, таких как себорейный дерматит, атопический дерматит, псориаз. Также ухудшается способность кожи к заживлению ран и повышается восприимчивость к кожным инфекциям.
Важно понимать, что возрастной андрогенодефицит - это состояние, которое поддается коррекции. Современные методы лечения могут включать медикаментозную терапию (например, в некоторых случаях тестостерон-заместительную терапию под строгим контролем врача вследствие потенциальных рисков, таких как влияние на простату или липиды), а также коррекцию образа жизни. Для здоровья кожи важным является правильный, несложный уход с увлажняющими и защитными средствами (особенно SPF).
Распознавание вышеупомянутых симптомов является первым шагом. Если вы заметили у себя несколько из этих признаков, особенно после 40 лет, не стоит медлить. Обратитесь к врачу - эндокринологу, урологу или андрологу для диагностики и подбора соответствующего лечения.
Консультация дерматолога также будет полезной для решения специфических проблем с кожей, связанных с возрастными гормональными изменениями. Своевременное вмешательство поможет сохранить активность, хорошее самочувствие и качество жизни.
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