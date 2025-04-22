Симптомы андропаузы, о которых важно знать каждому мужчине 40+

Тема возрастных гормональных изменений у мужчин, часто неформально называемая "мужским климаксом" или медицински - андропаузой остается предметом обсуждений. Это реальный процесс, который имеет значительное влияние на мужское здоровье и качество жизни после 40 лет.

О симптомах, на которые стоит обратить внимание, рассказала РБК-Украина (проект Styler) дерматолог, дерматовенеролог, аллерголог Ольга Тарнавская.

Что надо знать о мужском климаксе?

В отличие от женского климакса (менопаузы), когда уровень гормонов (эстрогенов) падает резко, у мужчин снижение уровня основного полового гормона - тестостерона (ТС) - происходит значительно более постепенно. Этот процесс начинается примерно с 30-40 лет, когда концентрация ТС ежегодно снижается в среднем на 1-2%.

Со временем такое медленное падение может привести к клинически значимому состоянию андрогенодефицита. Уменьшение количества биодоступного тестостерона связано как со снижением его выработки, так и с увеличением уровня белка, связывающего половые гормоны, делая часть ТС неактивной.

Ольга отмечает, что этот процесс часто более выражен у мужчин с лишним весом (особенно ожирением), наличием хронических заболеваний и низким уровнем физической активности.

Какие симптомы могут свидетельствовать о снижении уровня тестостерона?

При низком уровне ТС мужчины могут испытывать ряд изменений, которые влияют на различные системы организма:

Физические изменения

Отмечается снижение мышечной массы и силы, несмотря на привычные нагрузки. Увеличивается общая жировая масса, особенно заметным становится накопление висцерального жира (жира вокруг внутренних органов). Также может ухудшаться плотность костной ткани, что повышает риск остеопороза и переломов в будущем.

Сексуальная функция

Одними из самых распространенных симптомов являются снижение либидо (сексуального влечения) и эректильная дисфункция (проблемы с достижением или поддержанием эрекции).

Психоэмоциональное состояние

Мужчины могут замечать ухудшение настроения, склонность к депрессивным состояниям, повышенную раздражительность, быструю утомляемость. Возможны также снижение концентрации внимания и ухудшение когнитивных функций.

Как возрастные изменения влияют на кожу?

Как отмечает дерматолог, возрастные изменения гормонального фона, в частности снижение андрогенов, имеют заметное влияние и на состояние кожи. На что стоит обратить внимание:

Сухость и нарушение барьера

Уменьшается продукция кожного сала, что делает кожу сухой, склонной к шелушению и раздражению. Могут появляться микротрещины, которые нарушают защитные функции кожи и увеличивают риск инфекций.

Изменения внешнего вида

Кожа может приобретать тусклый, неровный цвет. Снижается ее упругость (тургор) и эластичность, из-за чего морщины становятся более выраженными. У некоторых мужчин возрастает склонность к появлению гиперпигментаций (темных пятен).

Хронические дерматозы и заживление

Гормональный дефицит может активизировать течение хронических кожных заболеваний, таких как себорейный дерматит, атопический дерматит, псориаз. Также ухудшается способность кожи к заживлению ран и повышается восприимчивость к кожным инфекциям.

Что делать при появлении симптомов?

Важно понимать, что возрастной андрогенодефицит - это состояние, которое поддается коррекции. Современные методы лечения могут включать медикаментозную терапию (например, в некоторых случаях тестостерон-заместительную терапию под строгим контролем врача вследствие потенциальных рисков, таких как влияние на простату или липиды), а также коррекцию образа жизни. Для здоровья кожи важным является правильный, несложный уход с увлажняющими и защитными средствами (особенно SPF).

Распознавание вышеупомянутых симптомов является первым шагом. Если вы заметили у себя несколько из этих признаков, особенно после 40 лет, не стоит медлить. Обратитесь к врачу - эндокринологу, урологу или андрологу для диагностики и подбора соответствующего лечения.

Консультация дерматолога также будет полезной для решения специфических проблем с кожей, связанных с возрастными гормональными изменениями. Своевременное вмешательство поможет сохранить активность, хорошее самочувствие и качество жизни.