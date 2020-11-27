При симптомах ГРВІ тепер треба робити ПЛР-тест: лікар дав поради українцям

МОЗ України закликав громадян з ознаками ГРВІ тестуватися методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на коронавірус. Далі слід очікувати результати тестів, що може зайняти 10-12 днів, в залежності від регіону.
Український сімейний лікар та педіатр Антон Асонов в ефірі телепрограми "Сніданок з 1+1" розповів, як нововведення вплине на роботу медиків і що робити, поки не прийдуть результати тестів.
На його думку, глобально сімейні лікарі вже були налаштовані на те, щоб розглядати пацієнта з симптомами ГРВІ як потенційно хворого на COVID-19.
"Єдине, що я від себе можу сказати щодо ПЛР, що в державних лабораторіях доведеться чекати результату досить довго. Тому я б хотів, щоб ми звернули увагу на експрес-тести на виявлення антигену. На початку осені і (головний санітарний лікар України Віктор) Ляшко, і (глава МОЗ Максим) Степанов заявили про те, що вони закуповують ці тести, і будуть активно їх впроваджувати, адже їх специфічність і чутливість наближаються до ПЛР, але отримати результат ми можемо за 15-30 хвилин", - звернув увагу лікар.
При цьому Асонов наголошує, що "в умовах, коли у нас вже вал хворих", навіть на прийомі у лікаря можна робити такі аналізи, і потім вже спокійно чекати результату ПЛР 10 днів, просто щоб його підтвердити.
Педіатр розповів, що перші рекомендації можна отримати або від самих сімейних лікарів, або вже від мобільної бригади медиків.
Серед базових дій Асонов назвав:
Також сімейний лікар розповів, при яких показниках відбувається обов'язкова госпіталізація. Крім показника пульсоксиметра менше ніж 92 і високої температури, повинні бути ще й нюанси, пов'язані із загостренням хронічних важких хвороб: цукровий діабет, онкологічні захворювання, бронхолегеневі захворювання, серцево-судинна патологія.
Раніше ми розповідали, як зробити безкоштовний тест на коронавірус і який алгоритм дій.
Нагадаємо також, що нещодавно медики пояснили українцям, що робити при COVID-19 і якщо думаєте, що захворіли.