При симптомах ГРВІ тепер треба робити ПЛР-тест: лікар дав поради українцям

МОЗ України закликав громадян з ознаками ГРВІ тестуватися методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на коронавірус. Далі слід очікувати результати тестів, що може зайняти 10-12 днів, в залежності від регіону.

Український сімейний лікар та педіатр Антон Асонов в ефірі телепрограми "Сніданок з 1+1" розповів, як нововведення вплине на роботу медиків і що робити, поки не прийдуть результати тестів.

На його думку, глобально сімейні лікарі вже були налаштовані на те, щоб розглядати пацієнта з симптомами ГРВІ як потенційно хворого на COVID-19.

"Єдине, що я від себе можу сказати щодо ПЛР, що в державних лабораторіях доведеться чекати результату досить довго. Тому я б хотів, щоб ми звернули увагу на експрес-тести на виявлення антигену. На початку осені і (головний санітарний лікар України Віктор) Ляшко, і (глава МОЗ Максим) Степанов заявили про те, що вони закуповують ці тести, і будуть активно їх впроваджувати, адже їх специфічність і чутливість наближаються до ПЛР, але отримати результат ми можемо за 15-30 хвилин", - звернув увагу лікар.

При цьому Асонов наголошує, що "в умовах, коли у нас вже вал хворих", навіть на прийомі у лікаря можна робити такі аналізи, і потім вже спокійно чекати результату ПЛР 10 днів, просто щоб його підтвердити.

Що робити, поки не з'являться результати ПЛР-тесту на коронавірус

Педіатр розповів, що перші рекомендації можна отримати або від самих сімейних лікарів, або вже від мобільної бригади медиків.

Серед базових дій Асонов назвав:

перебувати в ізоляції,

пити більше рідини

контролювати температуру

діагностувати дихальні шляхи за допомогою пульсоксиметра (якщо він є).

Також сімейний лікар розповів, при яких показниках відбувається обов'язкова госпіталізація. Крім показника пульсоксиметра менше ніж 92 і високої температури, повинні бути ще й нюанси, пов'язані із загостренням хронічних важких хвороб: цукровий діабет, онкологічні захворювання, бронхолегеневі захворювання, серцево-судинна патологія.

Раніше ми розповідали, як зробити безкоштовний тест на коронавірус і який алгоритм дій.

Нагадаємо також, що нещодавно медики пояснили українцям, що робити при COVID-19 і якщо думаєте, що захворіли.