Симптом заболевания сердца №1, который может появиться на ногах

Болезни сердца – основная причина смертей. Многих из них можно предотвратить, изменив образ жизни, например, изменив диету или бросив курить. Симптомы заболевания сердца включают не только боль в груди и одышку.

Какой симптом болезни сердца может появиться на лодыжках, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Какие первые симптомы сердечной недостаточности?

Сердечно-сосудистые заболевания являются серьезной проблемой по всему миру. Многие пациенты даже не подозревают, что они больны, поэтому следует знать характерные симптомы, которые могут сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Некоторые симптомы заболеваний сердца достаточно хорошо известны. К ним относятся: боль в груди и одышка. Остальные, напротив, могут появиться в наименее ожидаемых местах. По словам экспертов, некоторые симптомы могут проявляться даже на лодыжках.

Британский кардиологический фонд (BHF) предупреждает, что опухшие лодыжки являются потенциальным признаком сердечной недостаточности. Хотя отеки лодыжек могут иметь много причин и не обязательно означают, что у вас проблемы с сердцем, стоит их проверить.

Отечность лодыжек является распространенным явлением и имеет много причин. Например, они могут быть вызваны принимаемыми таблетками, такими как лекарство от артериального давления.

Однако, как отмечает BHF, это не означает, что его нужно игнорировать. Особенно сильно опухшие щиколотки могут быть симптомом сердечной недостаточности.

Так что если у вас набухли лодыжки, стоит записаться на прием к врачу общей практики.

Могут ли лодыжки отекать через сердце?

Припухлость (или отек) может свидетельствовать о проблемах с сердцем.

Когда этот орган не работает должным образом, кровообращение замедляется и возвращается в ноги вены. Это приводит к скоплению воды в тканях.

Отечность стоп и ног может свидетельствовать о проблемах с сердцем. Вы также можете ощущать отек живота или увеличение веса.

Как распознать слабое сердце?

Болезнь сердца часто развивается долго, но ранние признаки или симптомы могут появиться задолго до серьезных проблем с сердцем. Вы также можете не знать, что у вас развивается заболевание сердца.

Симптомы могут быть неочевидными и отличаться.

Некоторые признаки, такие как боль в груди, опухшие лодыжки или одышка, могут указывать на то, что что-то не так. Их следует знать, ведь благодаря этому можно быстрее начать лечение и предотвратить инфаркт или инсульт.

Симптомы заболевания сердца включают: