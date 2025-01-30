Симптом инфаркта, который появляется за несколько недель до этого. Не игнорируйте этот сигнал!

Какой симптом может сигнализировать о сердечном приступе?

Врач Мухаммад Сияб сообщил, что боль в груди, которая появляется за несколько недель - может быть сигналом опасного состояния.

Как правило, перед тем, как у них произойдет сердечный приступ, у людей появятся симптомы за пару недель до этого".

И хотя боль, которая приходит и исчезает, может свидетельствовать о предстоящем сердечном приступе, будущим пациентам следует опасаться не только боли.

"Это может быть давление на вашу грудь, это может быть онемение, которое распространяется вниз по левой челюсти, и помните, что у женщин может быть много-много других симптомов по сравнению с мужчинами", - добавил врач Сияб.

Для женщин список потенциальных предвестников сердечного приступа распространяется на одышку, тошноту, несварение, боль в спине и усталость.

"Важной вещью в отношении этих симптомов является то, что у этих признаков, как правило, есть очень специфическая картина. Речь о заикании", - уточнил эксперт.

Другие признаки сердечного приступа:

дискомфорт в центре грудной клетки;

сжимающая, тянущая боль за грудиной;

боль в левой руке с проекцией в локоть, мизинец, шею, нижнюю челюсть;

чувство страха, частое дыхание (более 30 дыхательных движений в минуту);

холодный пот, тошнота, головокружение.

Под сердечным приступом следует понимать инфаркт миокарда, крайнюю степень ишемической болезни сердца, который характеризуется развитием ишемического некроза участка миокарда, возникшего вследствие абсолютной или относительной недостаточности кровоснабжения в этом участке.