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Симптом инфаркта, который появляется за несколько недель до этого. Не игнорируйте этот сигнал!

Четверг 30 января 2025 10:43
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Симптом инфаркта, который появляется за несколько недель до этого. Не игнорируйте этот сигнал! Фото: Какие признаки сердечного приступа (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Врач сообщил, что есть определенные симптомы сердечного приступа, которые, как он утверждает, могут появиться за недели до начала заболевания.

О каких именно признаках идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Какой симптом может сигнализировать о сердечном приступе?

Врач Мухаммад Сияб сообщил, что боль в груди, которая появляется за несколько недель - может быть сигналом опасного состояния.

Как правило, перед тем, как у них произойдет сердечный приступ, у людей появятся симптомы за пару недель до этого".

И хотя боль, которая приходит и исчезает, может свидетельствовать о предстоящем сердечном приступе, будущим пациентам следует опасаться не только боли.

"Это может быть давление на вашу грудь, это может быть онемение, которое распространяется вниз по левой челюсти, и помните, что у женщин может быть много-много других симптомов по сравнению с мужчинами", - добавил врач Сияб.

Для женщин список потенциальных предвестников сердечного приступа распространяется на одышку, тошноту, несварение, боль в спине и усталость.

"Важной вещью в отношении этих симптомов является то, что у этих признаков, как правило, есть очень специфическая картина. Речь о заикании", - уточнил эксперт.

Другие признаки сердечного приступа:

  • дискомфорт в центре грудной клетки;

  • сжимающая, тянущая боль за грудиной;
  • боль в левой руке с проекцией в локоть, мизинец, шею, нижнюю челюсть;

  • чувство страха, частое дыхание (более 30 дыхательных движений в минуту);

  • холодный пот, тошнота, головокружение.

Под сердечным приступом следует понимать инфаркт миокарда, крайнюю степень ишемической болезни сердца, который характеризуется развитием ишемического некроза участка миокарда, возникшего вследствие абсолютной или относительной недостаточности кровоснабжения в этом участке.

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Кстати, избегайте этих 4 вещей, чтобы не было рака, инфаркта или инсульта.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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