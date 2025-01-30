Симптом инфаркта, который появляется за несколько недель до этого. Не игнорируйте этот сигнал!
Врач сообщил, что есть определенные симптомы сердечного приступа, которые, как он утверждает, могут появиться за недели до начала заболевания.
О каких именно признаках идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Какой симптом может сигнализировать о сердечном приступе?
Врач Мухаммад Сияб сообщил, что боль в груди, которая появляется за несколько недель - может быть сигналом опасного состояния.
Как правило, перед тем, как у них произойдет сердечный приступ, у людей появятся симптомы за пару недель до этого".
И хотя боль, которая приходит и исчезает, может свидетельствовать о предстоящем сердечном приступе, будущим пациентам следует опасаться не только боли.
"Это может быть давление на вашу грудь, это может быть онемение, которое распространяется вниз по левой челюсти, и помните, что у женщин может быть много-много других симптомов по сравнению с мужчинами", - добавил врач Сияб.
Для женщин список потенциальных предвестников сердечного приступа распространяется на одышку, тошноту, несварение, боль в спине и усталость.
"Важной вещью в отношении этих симптомов является то, что у этих признаков, как правило, есть очень специфическая картина. Речь о заикании", - уточнил эксперт.
Другие признаки сердечного приступа:
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дискомфорт в центре грудной клетки;
- сжимающая, тянущая боль за грудиной;
- боль в левой руке с проекцией в локоть, мизинец, шею, нижнюю челюсть;
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чувство страха, частое дыхание (более 30 дыхательных движений в минуту);
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холодный пот, тошнота, головокружение.
Под сердечным приступом следует понимать инфаркт миокарда, крайнюю степень ишемической болезни сердца, который характеризуется развитием ишемического некроза участка миокарда, возникшего вследствие абсолютной или относительной недостаточности кровоснабжения в этом участке.
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