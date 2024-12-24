Симптом рака, о котором может сигнализировать утром ваша подушка

Какой симптом на подушке сигнализирует о раке

Дело в том, что чрезвычайно сильная ночная потливость, которая оставляет следы, может свидетельствовать о раке. Во многих случаях симптомы рака часто зависят от того, где в организме развивается болезнь.

Например, рак легких может привести к постоянному кашлю, а рак кишечника можно обнаружить, обнаружив кровь в кале.

Однако другие признаки могут быть менее конкретными, и их можно легко отбросить или принять за что-то другое. Примером этого является ночная потливость.

Тем не менее, если вы регулярно просыпаетесь и видите, что вы или ваша подушка и простыни смочены потом, это может быть признаком рака.

По словам экспертов, если вы регулярно просыпаетесь с мокрыми простынями, вам следует обратиться к вашему семейному врачу.

Ночная потливость - это когда вы потеете настолько сильно, что ваша ночная одежда и постельное белье становятся насквозь мокрыми, даже если там, где вы спите, прохладно.

Отметим, что потоотделение ночью или высокая температура (лихорадка) могут быть вызваны инфекциями или побочным действием определенных лекарств. Это также часто испытывают женщины во время менопаузы.

Некоторые виды рака могут вызвать потоотделение больше, чем обычно. К ним относятся: