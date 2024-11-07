Симптом №1 рака, который вы заметите только при чистке зубов

Чистка зубов - ежедневная рутина, но во время нее вы можете заметить очень тревожный симптом, который может свидетельствовать о наличии онкологии и опасном состоянии вашего здоровья.

На что нужно обратить внимание при чистке зубов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Какой симптом при чистке зубов сигнализирует об опасности?

В Великобритании, например, ежегодно диагностируют 10 825 новых случаев рака полости рта, что на 133% больше последних 20 лет. Полученные данные побудили экспертов по здравоохранению предупредить симптомы рака полости рта, чтобы помочь людям заметить признаки на ранней стадии, а главный симптом - это тот, который вы заметите только при чистке зубов.

Согласно данным Фонда здоровья ротовой полости, каждый третий (31%) рак полости рта диагностируется на языке. Основной тревожный знак, на который стоит обратить внимание, - это любые белые пятна на языке или внутри рта.

Второй по распространенности признак обнаружен в миндалинах, что является причиной каждого пятого (22%) диагноза рака полости рта, тогда как другие пораженные участки включают губы, десну, дно полости рта и внутреннюю часть щек.

Рак полости рта может вызвать незаживающие язвы полости рта, красные или белые пятна в полости рта и необычные шишки или припухлости в полости рта, голове или шее.

В то время как число многих видов рака уменьшается, рак полости рта продолжает расти.

Курение и чрезмерное употребление алкоголя остаются значительными факторами риска, но также наблюдается растущее количество случаев, связанных с вирусом папилломы человека (ВПЧ) и другими новыми причинами.

Рак полости рта может поразить любого, и влияние на жизнь человека может быть разрушительным.