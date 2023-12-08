Семья готовилась к похоронам. Украинский боец вернулся к родным, несмотря на сообщение о смерти

Семья

32-летний Андрей Грицайчук - любимый муж и счастливый отец троих детей.

Самому младшему Макару - год, старшие же девочки - Милана и Анна - школьницы.

С женой Ольгой он вместе уже семь лет. Живет семья в селе Александрия Ровенской области.

Когда началась полномасштабная война, мужчина работал в Литве. Сначала жена (которая тогда еще была беременна) и девочки приехали к нему.

Однако вскоре они все вместе решили вернуться в Украину.

После рождения Макара (скриншот: youtube.com/TVRivne1)

Военный путь

Андрею всегда нравилась армия. Было время, когда он даже подумывал пойти на срочную службу. Однако бывшие спортивные травмы не давали ему попасть в войско.

Война все поменяла. В первых числах февраля текущего года мужчина по пути в сельский магазин встретил военных, которые вручили ему повестку и сообщили, что необходимо обновить данные по военному осмотру.

Он съездил в военкомат и прошел медосмотр. Его сочли годным к службе и уже через несколько дней будущий боец прощался с семьей.

"Дети очень плакали. И Андрей плакал. Говорил им, что скоро снова увидятся. Я не хотела его пускать, тоже плакала каждый день, пока он все дела улаживал в военкомате", - вспомнила его жена.

В марте мужчина уже был на полигоне, после чего стал пулеметчиком 25-й десантно-штурмовой бригады. Впоследствии он находился на позициях под Червонопоповкой Луганской области.

Мужественный военный (скриншот: youtube.com/TVRivne1)

Весть о гибели

2 апреля родным Андрея сообщили о его гибели.

По словам жены, когда к ним приехала машина местной медсестры и военная машина, она находилась на кухне.

"Открывается дверь, мама уже плачет (ибо ее забрали по дороге). И я говорю: "Только не говорите, что его нет". Военный мне говорит: "Сядьте". И тут уже я начала плакать", - поделилась она.

Женщина призналась, что труднее всего было рассказать о гибели мужа детям, которые до последнего не могли осознать случившееся в полной мере.

После страшного известия в родном селе мужчины начали подготовку к похоронам.

К счастью, через пять дней - на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля - Ольге сообщили, что военный выжил и попал в госпиталь в Днепре.

Когда самое страшное уже позади (скриншот: youtube.com/TVRivne1)

Счастливое возвращение

Как оказалось позже, Грицайчук получил тяжелое ранение во время авианалета

"Мы приехали вечером. Я помню, что десять вечера было. Нас завели на позицию. Мы стали, позанимали оборону и все. Тогда я еще помню, как передали по рации, что "прячьтесь, потому что взлетела авиация". И все, дальше я ничего не помню", - рассказал он.

Вероятно, когда с мужчины в Днепре срезали одежду, его документы потерялись среди окровавленного тряпья. На телефон бойца никто тогда не обратил внимания.

У медиков элементарно могло не быть времени на установление личности раненого, ведь его нужно было очень быстро спасать (у мужчины диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму вследствие осколочного ранения).

А вот уже в Киеве медсестра отделения подзарядила телефон раненого и принялась тщательно изучать список контактов. Номер Ольги был подписан "любимая жена".

После того как состояние мужчины стабилизировалось, его перевезли во Львов. Там он впервые встретился с детьми (жена приехала к нему в столицу раньше).

В настоящее время военнослужащий находится на реабилитации.