Семья готовилась к похоронам. Украинский боец вернулся к родным, несмотря на сообщение о смерти
Война, к сожалению, уносит жизни лучших. Однако иногда случаются невероятные, но счастливые истории. Так произошло с семьей Грицайчуков из Ровенской области, которая получила страшное известие о гибели самого родного - мужа и отца. К счастью, мужчина выжил.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об удивительной истории военнослужащего Андрея Грицайчука.
При подготовке материала были использованы следующие источники: YouTube-канал TVRivne1, Hromadske, "Суспільне".
Семья
32-летний Андрей Грицайчук - любимый муж и счастливый отец троих детей.
Самому младшему Макару - год, старшие же девочки - Милана и Анна - школьницы.
С женой Ольгой он вместе уже семь лет. Живет семья в селе Александрия Ровенской области.
Когда началась полномасштабная война, мужчина работал в Литве. Сначала жена (которая тогда еще была беременна) и девочки приехали к нему.
Однако вскоре они все вместе решили вернуться в Украину.
После рождения Макара (скриншот: youtube.com/TVRivne1)
Военный путь
Андрею всегда нравилась армия. Было время, когда он даже подумывал пойти на срочную службу. Однако бывшие спортивные травмы не давали ему попасть в войско.
Война все поменяла. В первых числах февраля текущего года мужчина по пути в сельский магазин встретил военных, которые вручили ему повестку и сообщили, что необходимо обновить данные по военному осмотру.
Он съездил в военкомат и прошел медосмотр. Его сочли годным к службе и уже через несколько дней будущий боец прощался с семьей.
"Дети очень плакали. И Андрей плакал. Говорил им, что скоро снова увидятся. Я не хотела его пускать, тоже плакала каждый день, пока он все дела улаживал в военкомате", - вспомнила его жена.
В марте мужчина уже был на полигоне, после чего стал пулеметчиком 25-й десантно-штурмовой бригады. Впоследствии он находился на позициях под Червонопоповкой Луганской области.
Мужественный военный (скриншот: youtube.com/TVRivne1)
Весть о гибели
2 апреля родным Андрея сообщили о его гибели.
По словам жены, когда к ним приехала машина местной медсестры и военная машина, она находилась на кухне.
"Открывается дверь, мама уже плачет (ибо ее забрали по дороге). И я говорю: "Только не говорите, что его нет". Военный мне говорит: "Сядьте". И тут уже я начала плакать", - поделилась она.
Женщина призналась, что труднее всего было рассказать о гибели мужа детям, которые до последнего не могли осознать случившееся в полной мере.
После страшного известия в родном селе мужчины начали подготовку к похоронам.
К счастью, через пять дней - на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля - Ольге сообщили, что военный выжил и попал в госпиталь в Днепре.
Когда самое страшное уже позади (скриншот: youtube.com/TVRivne1)
Счастливое возвращение
Как оказалось позже, Грицайчук получил тяжелое ранение во время авианалета
"Мы приехали вечером. Я помню, что десять вечера было. Нас завели на позицию. Мы стали, позанимали оборону и все. Тогда я еще помню, как передали по рации, что "прячьтесь, потому что взлетела авиация". И все, дальше я ничего не помню", - рассказал он.
Вероятно, когда с мужчины в Днепре срезали одежду, его документы потерялись среди окровавленного тряпья. На телефон бойца никто тогда не обратил внимания.
У медиков элементарно могло не быть времени на установление личности раненого, ведь его нужно было очень быстро спасать (у мужчины диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму вследствие осколочного ранения).
А вот уже в Киеве медсестра отделения подзарядила телефон раненого и принялась тщательно изучать список контактов. Номер Ольги был подписан "любимая жена".
После того как состояние мужчины стабилизировалось, его перевезли во Львов. Там он впервые встретился с детьми (жена приехала к нему в столицу раньше).
В настоящее время военнослужащий находится на реабилитации.
Напомним, ранее мы рассказывали об удивительной истории спасения наших военных, главным героем которой стал кот.
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