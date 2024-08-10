Семь "убийственных" продуктов, которые нужно навсегда исключить из питания

Что нужно знать об ультраобработанных продуктах

Доктор Скотт сообщил, что ультраобработанная пища не имеет питательной ценности целостных продуктов. В нем меньше клетчатки, меньше белка и меньше витаминов, антиоксидантов и полифенолов.

Медик предупредил, что эти закуски обычно наполнены джемом с добавлением сахара, насыщенных жиров и соли, что увеличивает их калорийность. Это способствует накоплению жира, резистентности к инсулину, ожирению и воспалению. Все эти факторы независимо связаны с повышенным риском развития рака, включая рак кишечника и молочной железы.

В частности, было обнаружено, что подсластители, не связанные с сахаром, эмульгаторы и нитраты/нитриты изменяют микробиом кишечника, что может играть определенную роль в развитии рака кишечника. Эмульгаторы, часто встречающиеся в таких лакомствах, как пирожные и торты, печально известны тем, что наносят вред кишечнику.

Какие продукты "убивают" организм

Несмотря на то, что полное исключение прошедших ультраобработку пищевых продуктов может показаться сложным, доктор Скотт рекомендует заменить определенные продукты на более здоровые альтернативы.

По словам медика, семь видов пищи, которые могут представлять высокий риск, - это готовые блюда, чипсы, некачественные колбасы, мясные деликатесы, мороженое, хлеб и майонез.

Он предупредил, что такие продукты, часто содержащие эмульгаторы и добавленные нитриты/нитраты, могут нанести вред вашему здоровью, если их потреблять в больших количествах.

"Они, по сути, являются моющими средствами и добавляются к пищевым продуктам, чтобы предотвратить разделение жировых и водных компонентов. К сожалению, они также разрушают защитный слой слизи, покрывающий поверхность стенки кишечника. Этот слой слизи действует как барьер между клетками слизистой" оболочки кишечника и бактериями, грибками и вирусами, обитающими в кишечнике (микробиом)", - сказал он.

Прямой контакт между слизистой кишечника и микробиомом может спровоцировать воспаление и создать среду, благоприятную для развития рака кишечника.