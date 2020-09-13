Силовики в Мінську на відео "пояснили" побиття протестувальників

Під час протестів у Мінську 13 вересня одна з протестуючих зважилася поговорити з силовиками. Дівчина на відео почала розпитувати представників силових структур про причини агресії у відношенні до співгромадян. Відповідне відео було опубліковано в Telegram на каналі Onliner.

13 вересня о 14:00 в Мінську почалися протести проти офіційних результатів президентських перегонів в Білорусі, в результаті якої перемогу здобув Олександр Лукашенко. Ще до офіційного початку мітингу влада стягнула в центр столиці силовиків і військову техніку.

Під час підготовки ОМОН до початку протестів мінчанки вирішили поставити кілька питань силовикам:

"Навіщо ви це робите, ми ж частина вас, ми один народ", - запитала дівчина.

Один із силовиків зривається на крик: "Ми робимо свою роботу!". У них запитують: "У чому полягає ваша робота? Бити? Навіщо?". На останні запитання відповіді не надійшло.

На відео видно, що багато мінчан намагаються вибудувати діалог з проурядовими силовиками.

Нагадаємо, що в неділю, 13 вересня, на акціях протесту в Мінську затримано 250 осіб. Загальна кількість демонстрантів не перевищує трьох тисяч осіб.

Варто відзначити, що під час протестів у Білорусі знову відключили інтернет.