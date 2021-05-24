Сильний вітер з'явився після зльоту: нові деталі трагедії з повітряною кулею в Кам'янці-Подільському

Повітряні кулі в Кам'янець-Подільському запускають не перший рік і більшість таких польотів обійшлися без пригод. Однак у 2021 році обидва дні фестивалю не обійшлися без інцидентів. У перший день куля приземлилася на жвавій міській дорозі, але обійшлося без постраждалих.

На другий день кулю понесло в бік села, і вона спочатку пікірувала над сільським кладовищем, а потім впала в яру. Основна причина - сильний вітер. Чому на нього не відреагували організатори фестивалю і пілот - невідомо. У поліції відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил повітряних польотів.

У якийсь момент повітряна куля стала некерованою й аеростат з п'ятьма пасажирами та пілотом віднесло в бік кладовища. Зараз тут - два десятки розбитих могил і розкидані речі. Житель села Василь Рева першим прибіг на місце події, оскільки живе поруч.

Він розповів, що спочатку на могили з кошика випало дві людини, одна з них вже була мертва. Ще двоє випали на подвір'я селян. Загиблий - 53-річний турист з Прилук. Його дружина отримала сильні травми. Ще п'ятеро людей - постраждали. Один з них зараз в реанімації з численними переломами й за його життя борються лікарі. Четверо осіб - у травматології.

"Летіли з пагорба, і по верхівках сосен. Коли я прибіг, побачив людину, яка дуже корчилася від болю, в кошику була жінка, яка не могла самостійно вибратися. Я викликав швидку допомогу", - розповів очевидець Микола Карасюк.

У Віктора Лішневського - перелом хребта. Його готують до операції. Він розповів, що сильний вітер піднявся через 15 хвилин після зльоту. Пасажирам Лішневський наказав сісти та міцно триматися за мотузки, а далі все відбувалося, як у страшному сні.

28-річний пілот повітряної кулі теж у лікарні. У нього травми незначні. З журналістами говорити відмовляється, а з його дружиною лікарі порекомендували не спілкуватися.