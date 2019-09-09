ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сильний магнітний шторм: в кінці вересня українців накриє страшна буря

STYLERЖиття    09.09.2019 - 21:29
Сильний магнітний шторм: в кінці вересня українців накриє страшна буря
Магнітна буря у вересні (Колаж РБК-Україна)

Фахівці попередили про сильну магнітну бурю

Магнітна буря з дуже високими показниками обрушиться на Землю в останні дні вересня, і вона буде бушувати не менше трьох днів. Таке попередження зробили в лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

За даними фахівців, найсильніший магнітний шторм обрушиться на Землю в ніч з 26 на 27 вересня і практично відразу ця буря досягне рівня G2. Наступні два дні, 27 та 28 вересня, буря буде знаходиться в піковому значенні і почне слабшати тільки вдень 29 вересня. Однак і 30 вересня метеочутливі люди будуть відчувати її наслідки.

З 26 по 30 вересня можливе значне погіршення самопочуття. Може з'явитися головний біль, слабкість, проблеми з тиском. Також можлива біль в старих переломах та травмах, а у людей з хронічними захворюванням кісток – буде сильний дискомфорт.

Сильний магнітний шторм: в кінці вересня українців накриє страшна буряМагнітні бурі у вересні (Скріншот)

Можливі проблеми зі здоров'ям у людей, які страждають хронічними серцево-судинними захворюваннями, мігренню, стрибками артеріального тиску.

Люди з психічними розладами, а також схильні до депресій – можуть відчути погіршення свого емоційного і психологічного стану. Можливі безсоння, втрата апетиту.

Щоб мінімізувати вплив магнітної бурі, фахівці рекомендують відкласти важкі справи і поїздки на більш сприятливий період, гарненько виспатися, більше гуляти на свіжому повітрі, пити звичайну воду, не зловживати алкоголем і не встрявати в конфліктні ситуації. Людям з хронічними захворюваннями рекомендується проконсультуватися з лікарем і тримати під руками необхідні ліки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, які тривожні симптоми потрібно знати про інфаркт і інсульт.

А також розповідали про те, що з'явилося нове пророцтво про Третю світову війну.

Будьте обережні: астрологи назвали найнебезпечніші знаки Зодіаку Очікується напружений період: насувається ретроградний Меркурій
Новини України магнитная буряпредупреждениеастрология
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся