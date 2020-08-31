Сильні грози і страшна спека: які області України накриє негодою

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчу добу буде дуже небезпечною майже у всіх областях

Погода в Україні у вівторок, 1 вересня, очікується небезпечна і складна. Частину країни накриє сильними грозовими дощами та різко впаде температура повітря, а на решті території країни буде сухо і дуже жарко.

Погода на сході країни буде суха і спекотна, опади не прогнозуються. Вночі від +14 до +17 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +32 до +35 градусів.

У південних областях невелика хмарність, але без опадів. Вночі від +19 до +21 градуса, вдень повітря прогріється до +33 +35 градусів, в Одесі +30 +32 градуси. У Криму сухо і сонячно, вночі +19 +21 градус, вдень +29 +31 градус.

На півночі країни очікується суха погода з невеликою хмарністю. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +16 +18 градусів, вдень очікується від +29 до +31 градуса.

На заході України синоптики прогнозують сильні грозові дощі, місцями короткочасні зливи. Вночі температура повітря складе +13 +16 градусів, вдень у більшості областей стане прохолодніше, від +23 до +26 градусів.

У центральних областях очікується невелика хмарність, без опадів. Вночі від +16 до +18 градусів, вдень прогріється до +32 +34 градусів.

У Києві 1 вересня буде сухо і сонячно, опади не прогнозуються. Вночі від +17 до +19 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +30 до +32 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 1 вересня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики приголомшили прогнозом погоди на перший тиждень вересня.