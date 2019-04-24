Сильно занесло машину, лікарі роблять все можливе: подробиці ДТП з МакЅим

МакЅим (Марина Абросимова) після страшного ДТП перебуває у лікарні, лікарі роблять все можливе, щоб відома співачка якомога швидше стала на ноги. Про це розповіла директор співачки Маргарита Соколова в коментарі одному російському виданню.

За словами менеджера, жахлива дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої МакЅим отримала множинні травми, відбулася за кордоном. Однією з причин стала слизька дорога. Марина їхала на великій швидкості і пробила колесо. Автомобіль сильно занесло і артистка врізалася в бордюр. Як результат - Абросимова отримала безліч травм.

МакЅим стала жертвою страшної аварії (фото: instagram.com/sokllovamargarita)

МакЅим стала жертвою страшної аварії (фото: instagram.com/sokllovamargarita)

Зараз, на щастя, співачка перебуває в стабільному стані, їй надають необхідну медичну допомогу і її життю вже ніщо не загрожує.

"Робиться все необхідне, отримує якісне лікування, стан стабільний. Сподіваюся, що вже через кілька днів вона сама буде здатна прокоментувати свою складну ситуацію", - зазначила Соколова і додала, що "лікарі стараються, вона теж старається".

Медики кажуть, що Марині дуже пощастило, так як в результаті аварії не зачепило життєво важливі органи.

Нагадаємо, що МакЅим потрапила в ДТП, коли поспішала на свій рейс в Москву. Співачка буде перебувати на реабілітації як мінімум до 20 травня. На фото, опублікованих в мережі, видно численні забої на ногах, руках та обличчі виконавиці хітів "Мой рай", "Знаешь ли ты", "Трудный возраст" і інших.

Кращі пісні МакЅим

МакSим - Трудный возраст

МакSим - Трудный возраст

МакSим - Научусь летать

МакSим - Научусь летать

МакSим - Мой рай

МакSим - Мой рай

Нагадаємо, що письменник і журналіст Дмитро Биков, який потрапив до лікарні 16 квітня з підозрою на інфаркт мозку, розповів про своє самопочуття і подякував лікарям за надання медичної допомоги.