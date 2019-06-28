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Була сильно побита: нові деталі про знайдену в Чернівцях дитину у валізі

STYLERПодії    28.06.2019 - 16:41
Була сильно побита: нові деталі про знайдену в Чернівцях дитину у валізі
Тіло дитини знайшли у валізі в Чернівцях (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Мертву дитину знайшли випадкові перехожі

На тілі трьохрічної дитини, яку знайшли у червоній валізі на околиці Чернівців, були помічені численні побої. Про це повідомляє ТСН.

Нагадаємо, хлопчика виявили випадкові перехожі біля стін недобудованого гіпермаркету. Подружня пара під час вечірньої прогулянки помітила нову червону валізу. Коли її відчинили, жахнулися - всередині була мертва дитина, загорнута у ковдру.

А ще одна жінка розповіла, що бачила, як в середу, 26 червня, бачила двох невідомих - чоловіка і жінку, що проходили повз її будинок. При собі вони мали червону валізу, однак йшли не в бік зупинки маршрутки, а в протилежному напрямку.

Була сильно побита: нові деталі про знайдену в Чернівцях дитину у валізі

Тіло дитини знайшли у валізі в Чернівцях (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Свідок повідомила, що її здивував контраст між бідністю вбрання пари і новою яскравою валізою.

"Їх було двоє, але на вигляд вони були такі невзрачні. Я ще подумала - такі невзрачні, а на море їдуть", - розповіла жінка.

Була сильно побита: нові деталі про знайдену в Чернівцях дитину у валізі

Тіло дитини знайшли у валізі в Чернівцях (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Нагадаємо, 78-річний пенсіонер, озброївшись ножем, вирізав цілу родину в Одесі - 67-річну жінку, її 46-річну доньку та 45-річного зятя. 

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