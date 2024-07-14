Сильное влияние на жизнь: нутрициолог рассказала, как семья и партнер способствуют набору веса

Что следует знать

По словам эксперта, все родом из детства. Окружение, с которым вы проживаете, оказывает большое влияние на пищевое поведение и вообще отношения с едой, стиль приготовления блюд и выбор продуктов.

Если у вас с партнером похожие взгляды на еду, вы поддерживаете друг друга в способах приготовления блюд, вместе занимаетесь активно спортом, то достичь и удержать результат в коррекции веса проще и быстрее, без запретов.

Это то, что влияет на человека ежедневно и поэтому, оно гораздо существеннее, чем кусок торта на выходных, или бокал вина где-то за ужином.

Возможность видеть в человеке, с которым живете - партнера не только в спальне, но и на кухне - это действительно крутой способ к вашему стройному телу и здоровой психике.

Причины, по которым может расти вес

Недостаточный сон

Недостаточный сон может привести к набору веса по нескольким причинам. Когда вы не высыпаетесь, ваш организм производит больше кортизола, гормона стресса, стимулирующего аппетит и накопления жира.

Также недосыпание может нарушить выработку гормонов лептина и грелина, регулирующих чувство голода и сытости. Как результат, вы можете чувствовать голод чаще и есть больше, даже если ваш организм не нуждается в дополнительной энергии.

Стресс

Стресс может привести к набору веса. Когда вы испытываете стресс, ваш организм выделяет кортизол, стимулирующий аппетит и накопление жира в области живота.

Кроме того, во время стресса люди часто тянутся к нездоровой пище, содержащей много жиров и сахара, "заедают" стресс.

Не хватает полезных веществ

Магний, железо и витамин D необходимы для нормального метаболизма. Повысить уровень энергии многие пытаются с помощью кофеина, сладостей и простых углеводов, наверстывая в те часы, что отведены на еду.

Вес растет с возрастом

С возрастом метаболизм замедляется, что может привести к набору веса. Кроме того, с возрастом люди часто теряют мышечную массу, сжигающую больше калорий, чем жировая ткань.

Чтобы поддерживать тот же вес, который был раньше, с возрастом нужно есть меньше. А происходит наоборот - большинство взрослых постепенно становятся менее активными, но продолжают есть столько же.