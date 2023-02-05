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Сильные и затяжные магнитные бури в феврале: названы опасные даты

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Воскресенье 05 февраля 2023 11:44
Сильные и затяжные магнитные бури в феврале: названы опасные даты Магнитные бури в феврале 2023 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитных бурь в феврале будет всего две, однако они будут сильными и затяжными. Штормить будет по несколько дней подряд и бури могут вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете.

Когда в феврале будут магнитные бури, сообщается на сайте Meteoagent.

Опасные даты в феврале

Согласно календарю, который был составлен с помощью спутниковых систем NOAA и TESIS научных международных метеорологических лабораторий мира, затяжные магнитные бури накроют Землю дважды:

  • С 7 по 10 февраля
  • С 19 по 21 февраля

По 9-бальной шкале К-индекс эти магнитные бури достигнут уровня 4. К-индекс - показатель геомагнитной активности и классификатор геомагнитной бури, который описывает отклонение магнитного поля Земли от нормы в течении 3-часового интервала.

Какие проблемы может вызвать магнитная буря

В такие дни чаще всего наблюдается общее ухудшение самочувствия, небольшие головные боли, сонливость, нарушение концентрации. А также:

  • Головокружение, туман в голове
  • Нарушение сердцебиения, скачки артериального давления
  • Сонливость, бессонница, нарушение сна, проблемы с засыпанием и пробуждением
  • Перепады настроения, раздражительность, чрезмерная эмоциональность
  • Апатия, повышенная усталость, слабость, упадок сил
  • Агрессия, депрессия, тревожность
  • Боль в суставах, ломота в костях
  • Нарушение концентрации
  • Обострение хронических заболеваний, боли в местах старых травм и переломов

Как можно помочь своему организму

В дни магнитных бурь нужно более внимательно отнестись к состоянию своего здоровья. Обязательно нужно соблюдать нормальный режим дня, полноценно отдыхать, высыпаться. Физические, психоэмоциональные нагрузки желательно снизить.

Утром организму поможет зарядка, контрастный душ, днем - прогулка на свежем воздухе, поход на бассейн, вечером - спокойная атмосфера, прогулка, расслабляющая ванна.

В такие дни не стоит налегать на кофе, отдавайте предпочтение травяным чаям, пейте больше обычной воды.

Питаться нужно полноценно, в рационе обязательны фрукты и овощи, крупы. От фастфуда, жирной и острой пищи, алкоголя - стоит воздержаться.

В дни магнитных бурь желательно снизить психоэмоциональные нагрузки. Не стоит ввязываться в конфликты, ссориться, поддаваться на провокации и агрессию.

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и держать под руками все необходимые лекарства.

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