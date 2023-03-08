Сильные фото штурмовиков ВСУ на передовой: кадры сделал побратим бойцов, погибший под Бахмутом

Украинские защитники на Бахмутском направлении продолжают цепко держать оборону, сдерживая натиск российских захватчиков и отражая массивные атаки врага на этом самом горячем участке фронта. Воины-штурмовики ВСУ показали фото, которые сделал их побратим, погибший в одной из битв за город.
Об этом передали в министерстве обороны Украины на Telegram-канале.
На кадрах - 2-й штурмовой батальон 3 отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ, которые не дают российским интервентам продвигаться на Бахмутском направлении.
Украинские штурмовики 3 ОШБ ВСУ (фото: facebook.com/ab3.army)
"Фотографии побратимов сделал боец на псевдо Фотограф", - говорится в сообщении.
Военные уточняют, что этот боец, который погиб в битве за Бахмут, служил в составе 2-й роты этой штурмовой бригады.
Бойцы 2 роты 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ на Бахмутском направлении (фото: facebook.com/ab3.army)
В комментариях к посту в сети со снимками украинцы тепло благодарят военных за мужественную оборону родины и отпор навале российских оккупантов, желают защитникам небесного покровительства и чтят подвиги воинов.
Снимки побратимов сделал боец 2-й роты 3 ОШБ ВСУ на псевдо "Фотограф" (фото: facebook.com/ab3.army)
Напомним также, что по данным британской разведки, ВСУ стабилизировали северную линию обороны Бахмута.
Ранее сообщалось, что военные-штурмовики трогательно поздравили украинок с 8 марта в своем видеообращении на фронте.