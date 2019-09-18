Сильний град і злива в Києві: у мережу потрапили відео потужної негоди

У Києві 18 вересня пройшла найсильніший злива і град, хоча зранку було ясне небо і нічого не віщувало негоди. У деяких районах столиці дощ перейшов у град, а шалений вітер валив дерева. Фото і відео негоди місцеві жителі публікують в соцмережах.

Зазначимо, що стихія різко вдарила по автомобілям і людям в столиці України.

Відео: Град в Києві (YouTube)

З центральної площі столиці зняли відео сильної зливи, яка залила всі центральні вулиці.

Відео: Злива в Києві (YouTube)

"Лобановського 6. Будьте уважні! Розпочався деревопад!", - написали у соцмережі Facebook.

На знімку видно, як посеред вулиці дерево впало прямо на проїжджу частину.

Фото: Повалене дерево в Києві (Facebook)

Зазначимо, що синоптики попереджали про різкі поривах вітру до 15-20 м/с. Киян і жителів регіону просять не виходити на вулицю без потреби, не ховатися від стихії під деревами і обходити обірвані лінії електропередач.

До речі, вітряна погода буде докучати жителям столиці України ще до кінця доби 18 вересня. Уже в середу, 19 вересня, шквали вітру охоплять усі регіони.