Сок из этого фрукта может убить ваше здоровье: что известно

Что нужно знать

Однако несколько исследований показали, что эти тропические фрукты также могут быть смертельными.

Согласно некоторым новым исследованиям, два члена класса химических соединений, называемых фуранокумаринами, которые содержатся в высоких концентрациях в плодах, могут снижать или усиливать усвоение определенных лекарств.

Следовательно, это может привести к низкому или опасно высокому уровню этих препаратов в организме.

Исследование показало, что один стакан грейпфрутового сока может повлиять на способность вашего организма вырабатывать или эффективно использовать CYP3A4, фермент, присутствующий в печени и тонком кишечнике.

Это, в свою очередь, влияет на способность нашего организма усваивать определенные пероральные препараты.

Большая часть препарата попадает в кровь и дольше остается в организме, вызывая эффект передозировки, даже если вы приняли правильную дозировку.

Препараты очень разнообразны: от лекарств от холестерина и артериального давления до лекарств от рака и успокаивающих лекарств.

Чем грозит грейпфрутовый сок

Результаты совмещения этого сока с лекарствами могут быть весьма драматичными.

Это учащенное сердцебиение, распад мышечной ткани, токсичность костного мозга, одышка, желудочно-кишечные кровотечения и почечная недостаточность - все это осложнения приема некоторых лекарств, на которые действуют фуранокумарины.