Сок из этого фрукта может убить ваше здоровье: что известно

Грейпфрутовый сок и грейпфрут могут быть частью здорового питания. Этот плод содержит витамин С и калий - питательные вещества, необходимые вашему организму для правильной работы.
Но есть условие, при котором этот сок становится ядом, сообщают на сайте FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США).
Однако несколько исследований показали, что эти тропические фрукты также могут быть смертельными.
Согласно некоторым новым исследованиям, два члена класса химических соединений, называемых фуранокумаринами, которые содержатся в высоких концентрациях в плодах, могут снижать или усиливать усвоение определенных лекарств.
Следовательно, это может привести к низкому или опасно высокому уровню этих препаратов в организме.
Исследование показало, что один стакан грейпфрутового сока может повлиять на способность вашего организма вырабатывать или эффективно использовать CYP3A4, фермент, присутствующий в печени и тонком кишечнике.
Это, в свою очередь, влияет на способность нашего организма усваивать определенные пероральные препараты.
Большая часть препарата попадает в кровь и дольше остается в организме, вызывая эффект передозировки, даже если вы приняли правильную дозировку.
Препараты очень разнообразны: от лекарств от холестерина и артериального давления до лекарств от рака и успокаивающих лекарств.
Результаты совмещения этого сока с лекарствами могут быть весьма драматичными.
Это учащенное сердцебиение, распад мышечной ткани, токсичность костного мозга, одышка, желудочно-кишечные кровотечения и почечная недостаточность - все это осложнения приема некоторых лекарств, на которые действуют фуранокумарины.
Как мы ранее писали, врач объяснил, нужно ли пить 2 литра воды в день и почему она так важна.