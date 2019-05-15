Досі сняться кошмари: Мілла Йовович зробила аборт

Мілла Йовович зізналась у таємному аборті (колаж РБК-Україна)

Мілла Йовович зробила відверте зізнання про аборт

Мілла Йовович зізналась, що два роки тому зробила аборт. Про це знаменита голлівудська актриса українського походження написала у своєму Instagram-акаунті.

За словами 43-річної зірки фільмів "Жанна д'Арк", "Обитель зла" і "П'ятий елемент", екстрений аборт вона була змушена зробити на 4,5 місяці вагітності. У той час актриса перебувала на зйомках в одній з країн східної Європи.

Мілла Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)

"У мене почалися передчасні пологи, і я сказала, що повинна перебувати у свідомості протягом всієї процедури. Це був один з найбільш жахливих дослідів в моєму житті. Мені досі сняться кошмари", - написала Мілла Йовович.

Актриса зазначила, що в той момент вона була "самотня і безпорадна" - після пережитого Мілла впала в одну з найбільш важких депресій в її житті. Їй навіть довелося вперше в житті взяти перерву в кар'єрі і на кілька місяців повністю ізолювати себе від суспільства. На такий крок вона пішла для того, щоб не зашкодити своїм дочкам - Еві (2007-го року народження) і Дашіель (2015-го року народження).

Разом з тим Йовович почала доглядати за садом, записалася в спортзал, перейшла на здорове харчування - це все замінило їй антидепресанти.

"На щастя, я змогла знайти вихід з цього особистого пекла, не вдаючись до пігулок. Але спогади про те, через що я пройшла і що втратила, залишаться зі мною до самої смерті", - зізналася Мілла і додала, що аборт - це "в кращому випадку кошмар".

Мілла Йовович з сім'єю (фото: instagram.com/millajovovich)

"Ні одна жінка не хоче пройти через це. Але ми повинні боротися за наші права, за те, щоб отримувати все, що нам необхідно для нашої безпеки", - резюмувала актриса.

Додамо, що цей пост Йовович став реакцією на рішення влади штату Джорджія ввести заборону на аборти на терміні більше шести тижнів (на цьому терміні у ембріона починає битися серце).

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