"Сидеть" на диете и кормить ребенка по графику. 5 распространенных мифов о ГВ

Вокруг грудного вскармливания существует много мифов, которые не имеют ничего общего с правдой. Немало таких устаревших предубеждений могут привести к тому, что женщины отказываются от ГВ.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дианы Протоковило.
По словам врача, это распространенный миф. Дети до 6 месяцев должны получать исключительно грудное вскармливание, которое покрывает полностью их потребности.
Молоко матери заменяет ребенку питье и пищу, поскольку, кроме различных питательных веществ и ферментов, в нем достаточно воды. Женское тело уникально, ведь оно способно адаптироваться к потребностям ребенка.
В случае отсутствия воды в теле ребенка он начнет чаще требовать кормления.
Существует ошибочное мнение, что для того, чтобы долго кормить и было достаточно молока, обязательно нужно дополнительно сцеживаться.
Это не так, ведь лактация подстраивается под потребности вашего ребенка. Поэтому в дополнительных сцеживаниях нет необходимости.
Грудное вскармливание работает по принципу "спрос-предложение".
Чем больше молока вышло, тем больше молока и пришло. Поэтому постоянное сцеживание может привести к гиперлактации, когда молока вырабатывается слишком много. Это грозит постоянными лактостазами, или застоями молока.
Это ошибка, ведь ребенок должен есть только по требованию.
Сначала малыш может просить грудь очень часто - не только для еды, а и для утоления жажды, успокоения, ощущения безопасности.
Это не правильно, женщины, которые кормят грудью, могут принимать лекарства при необходимости. К тому же есть лекарства, которые совместимы с грудным вскармливанием. Также это касается различных процедур.
Женщинам нужно питаться рационально, сбалансировано и разнообразно и таким образом ее малыш также будет знакомиться с различными продуктами через молочко.
К тому же мамы на ГВ достаточно быстро теряют лишние килограммы. Для этого не стоит садиться на специальную диету.
Так же не стоит пытаться пить меньше воды: ограничение приема жидкости не способствует выделению молока из груди, а приводит к задержке жидкости в организме, что вызывает отеки, чувство жажды и другие неудобства.
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