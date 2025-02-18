"Сидеть" на диете и кормить ребенка по графику. 5 распространенных мифов о ГВ

Вокруг грудного вскармливания существует много мифов, которые не имеют ничего общего с правдой. Немало таких устаревших предубеждений могут привести к тому, что женщины отказываются от ГВ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу педиатра Дианы Протоковило.

Молоко - это еда, поэтому дети должны еще получать воду

По словам врача, это распространенный миф. Дети до 6 месяцев должны получать исключительно грудное вскармливание, которое покрывает полностью их потребности.

Молоко матери заменяет ребенку питье и пищу, поскольку, кроме различных питательных веществ и ферментов, в нем достаточно воды. Женское тело уникально, ведь оно способно адаптироваться к потребностям ребенка.

В случае отсутствия воды в теле ребенка он начнет чаще требовать кормления.

Чтобы было молоко, нужно постоянно сцеживаться

Существует ошибочное мнение, что для того, чтобы долго кормить и было достаточно молока, обязательно нужно дополнительно сцеживаться.

Это не так, ведь лактация подстраивается под потребности вашего ребенка. Поэтому в дополнительных сцеживаниях нет необходимости.

Грудное вскармливание работает по принципу "спрос-предложение".

Чем больше молока вышло, тем больше молока и пришло. Поэтому постоянное сцеживание может привести к гиперлактации, когда молока вырабатывается слишком много. Это грозит постоянными лактостазами, или застоями молока.

Ребенок должен есть по графику

Это ошибка, ведь ребенок должен есть только по требованию.

Сначала малыш может просить грудь очень часто - не только для еды, а и для утоления жажды, успокоения, ощущения безопасности.

Мамы на ГВ не могут принимать лекарства и делать beauty-процедуры

Это не правильно, женщины, которые кормят грудью, могут принимать лекарства при необходимости. К тому же есть лекарства, которые совместимы с грудным вскармливанием. Также это касается различных процедур.

Женщина должна придерживаться строгой диеты

Женщинам нужно питаться рационально, сбалансировано и разнообразно и таким образом ее малыш также будет знакомиться с различными продуктами через молочко.

К тому же мамы на ГВ достаточно быстро теряют лишние килограммы. Для этого не стоит садиться на специальную диету.

Так же не стоит пытаться пить меньше воды: ограничение приема жидкости не способствует выделению молока из груди, а приводит к задержке жидкости в организме, что вызывает отеки, чувство жажды и другие неудобства.