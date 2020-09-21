Кидали таблетки і не було води: киянка розповіла, як лікують від COVID-19 в Олександрівській лікарні

Киянка Олена Герасимова потрапила з важкою формою коронавірусу в Олександрівську лікарню. Її хвороба тривала близько місяця, з яких два тижні вона перебувала під наглядом лікарів.

Герасимова вела хронологію своєї хвороби на сторінці Facebook і детально описувала, як і чим лікували пацієнтів з COVID-19, як до хворих ставився медичний персонал і чому катастрофічно не вистачало кисню для всіх.

23 серпня

Після тижня безрезультатної антибіотикотерапії довелося госпіталізуватися. ПЛР зробили. Через 5 годин результат – коронавірус.

24 серпня

Медсестра сортувального відділення в комбінезоні відкриває двері в палату і зі словами "це ваш антибіотик" кидає таблетку на ліжко і швидко зачиняє двері. Потім знову відкриває: "А це жарознижувальне", – кидає другу таблетку і швидко зачиняє двері. (Тікає)...

Перший день роботи 1-й урології, яка перепрофільована під COVID. Увечері відділення сидить без їжі. Забули.

Черговий лікар: "Я взагалі уролог. Всі питання до інфекціоніста, він зараз прийде" (звичайно, його не було)...

Інфекціоніста другий день немає. Чоловіки погрожують йти на Банкову. Наші знімки за добу ніхто не дивився (хто б у цьому сумнівався)...

На 20 хворих у відділенні трилітровий чайник. По 150 грамів пійла на ніс. Враховуючи, що у більшості рідні теж хворіють, то питної води ніде взяти.

Попри те, що на 2-3 кімнати, окремий санвузол, там відсутня гаряча вода.

25 серпня

13 година дня. У мене вже 38. Вранці нам:

– не міряли кисень і тиск.

– не приносили таблетки на день.

– ні робили укол гепарину...

16:00. Був обхід. Правобічна пневмонія. Температура 38,6. Перевели в інфекційне. Навіть прикріпили лікаря. Температура після жарознижувальної крапельниці 39,4. Трохи подихала киснем...

21:00. Температура трохи спала. Палати обладнані киснем. Є чайник і гаряча вода. Палата-бокс на двох. Виходити в коридор не можна. З мінусів – відсутній холодильник. Але є тривожна кнопка. В цілому – різниця космічна.

Сьогодні дали дві котлети на обід і на вечерю.

26 серпня

2-е інфекційне відділення. Сатурація на нижній межі допустимого, тому періодично перехиляю маску з киснем, як п'яниця до пляшки. Призначили ще одну крапельницю з антибіотиком і вкололи дексаметазон.

Сьогодні десятий день хвороби. Вважається, що ці дні будуть кризовими. Зі смішного – моя сусідка по палаті, яка лежить з двосторонньою "ковідною" пневмонією, не вірить в COVID-19.

28 серпня

Два рази ходила з четвертого на третій поверх і назад. Вниз норм, вгору враження, що перекрили повітря. Відразу напад кашлю і хапання маски з киснем.

30 серпня

14 день хвороби, 7 день у лікарні. Вірус потроху відступає. Температура другий день не підіймається вище 37. Страшна слабкість і нічний піт. 2-3 футболки за ніч – звичайна норма.

Пробую дихальну гімнастику – поки що нічого суттєвого не виходить. Але вже частіше можу вдихнути на повні груди. Більшу частину часу (крім ночі) на кисні. За тиждень в лікарні стан значно покращився. Всі крапельниці з антибіотиками поки при мені.

1 вересня

Прийшов другий рентген – запалення таки двостороннє. Хоча об'єктивно хрипів прослуховується менше. Зменшили кількість ін'єкцій дексаметазону.

4 вересня

Ще вчора вранці все було ок. Але вже до вечора мені прострілило всю ліву половину тулуба від голови до попереку. Біль був такий, що вдихнути-видихнути було неможливо. Повне враження поламаних ребер...

Вранці прийшов учорашній тест ПЛР. Він досі був позитивним. На додаток на рентгені виявився плеврит і скупчення рідини в правій легені.

Але залишатися хоча б ще на один день було б самогубством. Тому я підписала всі свої зобов'язання і з випискою і набором рекомендацій ввечері опинилася вдома.

Далі знову до сімейного зробити ПЛР і через 10 днів контрольний рентген. На цьому моє перебування в лікарні закінчилося, чого не скажеш про "ковід". Попереду завершення лікування і відновлення.

9 вересня

Сьогодні на кисневих апаратах знаходиться менш як 25% госпіталізованих. І це не тому, що всі інші не потребують кисню. Це тому, що для всіх інших його немає.

Як людина, яка майже 2 тижні перебувала у лікарні, хочу пояснити, що всі, кого госпіталізують з ковідом, мають запалення легенів (переважно двобічне). У мене була полісегментарна пневмонія. Це означає, що в легенях не єдиний осередок запалення, а множинні точки або області.

Тому всі пацієнти повинні мати доступ до кисню. Вони самі регулюють час носіння маски – чи це періодично протягом доби, або маска повинна бути на обличчі постійно, включаючи нічний сон.

19 вересня Герасимова написала, що повторний тест показав відсутність у неї COVID-19 і вона написала пост з вдячністю лікарям Олександрівської лікарні, родичам та друзям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар пояснила, чому коронавірус вражає всіх хворих по-різному.

А також розповідали про те, що медики пояснили, чим відрізняються симптоми COVID-19 від грипу.