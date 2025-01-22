Быстро и чисто: три действенных способа очистить гранат без усилий

Гранат - полезный фрукт, богатый питательными веществами, благодаря чему особенно популярен в холодное время года. Однако навсегда удается быстро почистить гранат, не оставив после этого пятен сока.

РБК-Украина (проект Styler) собрало способы почистить гранат быстро, красиво, и, кроме этого, не оставив после этого грязи.

Способ 1: постучать по гранату

Если подача и внешний вид фрукта не имеют значения, для отделения зернышек граната от кожуры можно использовать обычную ложку. Сначала фрукт нужно разрезать пополам.

Держа половинку граната над миской кожурой вверх, постучите ложкой или деревянной лопаткой по кожуре. "Выбивать" зернышки нужно до тех пор, пока все они не окажутся в миске.

Впрочем, чтобы не задекорировать стены и потолок брызгами багрового цвета, держите половинку граната как можно ниже ко дну посуды.

Способ 2: разрезать гранат звездочкой

Этот способ очистки граната - идеальный вариант для эффектной и эстетичной подачи, например, чтобы угостить гостей за праздничным столом.

Сперва нужно сделать неглубокий надрез по кругу, с той стороны, где когда-то был цветочек плода, таким образом отделив "шапочку" граната.

После этого нужно осторожно сделать неглубокие надрезы по бокам фрукта, где проходят границы секций плода. Благодаря отрезанной шапочке плода границы секций легко определить по белым перепонкам.

Как быстро разрезать гранат (скриншот / Смачно без ЗамарочОк)

Важно не разрезать фрукт до конца, чтобы частицы остались соединенными. Аккуратно раскройте гранат, слегка надавливая на центр. В результате разрезанный фрукт должен быть похожим на розочку.

Перед подачей граната на стол удалите белые перепонки внутри фрукта.

Как чистить гранат (скриншот / Смачно без ЗамарочОк)

Способ 3: почистить гранат в воде

Для того, чтобы почистить гранат от кожуры, не оставив ни одного пятна, можно использовать миску с водой. Прежде всего с граната нужно срезать верхушку, а затем сделать вертикальные надрезы на фрукте по перепонкам секций.

Поместив гранат в миску с водой, разделите руками части фрукта. Отделите зернышки от кожуры - они осядут на дно посуды, а кожура будет плавать на поверхности воды.

После этого воду с зернышками достаточно перелить через сито - и можно наслаждаться полезным фруктом.