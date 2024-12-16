Быстрая диета или 5:2. Вся правда и риски об этом способе питания

Диета 5:2, также известная как " Быстрая диета", стала популярным методом контроля веса и улучшения состояния здоровья. Можно ли с помощью этого метода питания похудеть?

На этот вопрос дает ответ РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Юрия Попко в Facebook.

Основное преимущество диеты - гибкий подход: лишь два дня в неделю нужно ограничивать калорийность рациона до 600-800 ккал, а остальные дни - питаться более свободно, придерживаясь принципов здорового питания.

Что дает диета 5:2?

Кроме очевидного снижения калорийности, эта диета способствует:

Похудению и поддержанию веса;

Уменьшению воспалительных процессов в организме;

Укреплению иммунитета и восстановительных функций;

Улучшению микробиоты кишечника: растет численность полезных бактерий, в частности аккермансий, которые положительно влияют на здоровье кишечника.

Как работает диета?

В два "низкокалорийных дня" следует ограничить рацион до 600-800 ккал, включив нежирные белковые продукты, овощи, зелень и достаточное количество воды.

При этом важно избегать таких ошибок, как употребление высококалорийных блюд (например, круассана с кофе), которые быстро исчерпывают дневной лимит калорий и не дают ощущения сытости.

Остальные 5 дней рекомендуется питаться по принципам средиземноморской диеты: натуральные продукты, богатые клетчаткой, витаминами и минералами (злаки, овощи, рыба, орехи, кисломолочные продукты).

Исследования подтверждают, что низкокалорийные дни и периодическое голодание стимулируют рост полезных бактерий, таких как аккермансии и бифидобактерии. Они укрепляют стенки кишечника, снижают воспаление и способствуют общему оздоровлению.

Например, исследование показало, что после недели низкокалорийной диеты количество полезных бактерий значительно возросло и оставалось стабильным в течение 10 дней после возвращения к обычному питанию.

Что предусматривает диета 5:2 (фото: lyonsdenfitness.co.uk)

Что любят наши бактерии?

Микробиота кишечника отдает предпочтение таким продуктам:

Орехи , семечки, черный шоколад, оливковое масло, красное вино;

, семечки, черный шоколад, оливковое масло, красное вино; Пребиотики: лук, чеснок, ферментированные продукты (кефир, йогурт, квашеная капуста).

Диета 5:2 не позволяет "объедаться" в другие дни или исключать целые группы продуктов без рекомендации врача. Это сбалансированный и научно обоснованный подход, который позволяет улучшить здоровье без радикальных ограничений.

Придерживаясь такого подхода, вы не только улучшите физическую форму, но и подарите своим "малым друзьям" - кишечным бактериям - лучшие условия для процветания.