В Швеции обнаружили могилу "великана" с огромным мечом

В городе Хальмстад в Швеции было обнаружено средневековое захоронение высокого человека. Вероятно, его рост вживую достигал 1,9 метра. Это вызвало удивление среди археологов, учитывая, что в среднем мужчины в Швеции начала XVI века имели рост около 1,65 метра.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт научных новостей Live Science.
Открытие было совершено во время археологических раскопок на "Маленькой площади" (Lilla Torg) в центре города, где раньше размещался францисканский мужской монастырь, построенный в 1494 году.
В обнаруженной могиле был найден огромный меч, длина которого составляет почти две трети роста погребенного - 1,3 метра. Он относится к категории полутораручных мечей, предназначенных в основном для использования двумя руками, но его вес также позволял удобный одноручный хват.
Несмотря на то, что оружие изготовлено из железа, подверженного ржавчине, оно было обнаружено в хорошем состоянии, отмечают археологи. Однако следует отметить, что лезвие у основания рукояти немного повреждено.
Этот меч оказался единственным предметом погребального обряда, обнаруженным среди 49 захоронений на этом участке. Возможно, это свидетельствует, что похороненный имел дворянское происхождение.
"Мы предполагаем, что мужчина принадлежал к высшей знати и, возможно, владел недвижимостью как в Швеции, так и в Дании. Такие люди были очень могущественными", - заявил руководитель раскопок Йохан Кланге.
Ученые рассчитывают выяснить его личность посредством анализа ДНК. Экспертизу планируется провести в ближайшее время.
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