У Швеції "ватниця" накинулася на українку і поплатилася за це роботою (відео)

Деталі скандалу

Відомо, що прихильниця "русского мира" працювала в приватній школі Lernia. Сама вона родом з Санкт-Петербурга, але давно живе у Швеції.

"Нам стало відомо про відео, на якому співробітниця Lernia словесно нападає на іншу людину. Хочемо уточнити, що загрозливо виражається людина зараз не знаходиться на службі та не повернеться на роботу в Lernia. Ми рішуче дистанціюємося від тієї образливої думки, яку висловлює на відео ця людина", – повідомили на сайті установи.

З чого все почалося

24 квітня недалеко від посольства РФ в Стокгольмі росіянка розкидала українську символіку і на зауваження про це Українки, почала її ображати. Вона кричала, що жінки з України у Швеції можуть мити тільки підлоги та виконувати чорну роботу.

"Українки або повії, або поломойки", - не вгамовувалася росіянка, ображаючи українку.

Жінка, постраждала від скандалістки, опублікувала пост в соцмережі з проханням зробити відомою росіянку.

Користувачі мережі ідентифікували особу росіянки, яка напала на українку. Нею виявилася 70-річна Євгенія Карлсон (дівоче прізвище-Денисова).

Після цього відео відправили в школу, в якій вона працювала, і там прийняли рішення її звільнити.