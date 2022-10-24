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Искать или просто пролечить: врач рассказала правду о глистах

Коллаж РБК-Украина: Нужно ли профилактически лечить глисты
Автор: Светлана Мащенко

Многие родители стремятся уберечь свое чадо и решают профилактически лечить детей, потому что те поиграли с собачкой или наелись песка, или просто раз в полгода, потому что так соседка делает или подруга посоветовала.

Об этом рассказала семейный врач Екатерина Олесь.

Почему нельзя давать лекарство от глистов для профилактики

По словам врача, лекарства от глистов – не конфеты, для их применения есть определенные показания. А именно: наличие яиц гельминтов в материалах, представленных для анализа!

Чаще всего у детей встречаются острицы и аскариды. И просто так сдавать анализ не надо. Должны быть определенные показания. А именно: наличие яиц гельминтов в материалах, представленных для анализа!

Что не является симптомом глистов:

Скрежет зубами (бруксизм) не является симптомом гельминтоза у ребенка.

Кровь для обнаружения глистов (именно остриц и аскарид) сдавать не нужно. Это неинформативно, ведь антитела, то есть память о глистах, остаются в организме после первой встречи с ними и успешного лечения на всю жизнь.

Как обнаружить глистов⠀

  • Чтобы выявить аскариды надо сдать кал, остриц – соскоб с перианального участка.
  • Анализ кала сдается минимум 3 раза с произвольным интервалом (в идеале 5-7 дней).
  • Материал для анализа берется из 4-5 участков, в стерильный контейнер.
  • Перед сдачей анализа не следует использовать слабительные средства.
  • ⠀Перед "соскобом" ребенка не стоит подмывать.

"Помните, что лучшая профилактика гельминтозов – банальное соблюдение правил личной гигиены – приучайте детей мыть руки!" – резюмировала медик.

Раньше мы писали, можно ли на холоде заработать себе цистит.

Читайте также, какие родинки у детей могут быть опасными.

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