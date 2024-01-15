Похудеть можно и не посещая тренажерный зал: вот простые действия

Персональный тренер Майкл Хэмплин рассказал, как похудеть без упражнений и посещения спорт-клуба.

Как похудеть легко с помощью этих действий

Больше смейтесь

Исследования показали, что смех всего 10-15 минут в день может сжечь до 40 калорий. Когда вы смеетесь, мышцы вашего тела сокращаются и расширяются, что увеличивает частоту сердечных сокращений и потребление кислорода. Кроме того, смех может снизить уровень стресса, что может снизить уровень гормона кортизола в вашем организме. Как известно, его высокий уровень связан с увеличением веса.

Паркуйтесь подальше от места назначения

Выходите из транспорта подальше от пункта назначения или паркуйте машину в месте, где вам нужно больше ходить.

"Припарковаться подальше, выйти из метро или проехать остановку раньше обычного может быть достаточно, чтобы стимулировать дополнительное движение в ваш день", - сказал эксперт.

Ходите после еды

Вместо того, чтобы еще немного посидеть после еды, попробуйте зашнуровать обувь и отправиться на быструю прогулку.

Когда вы гуляете после еды, вы напрямую посылаете энергию из еды в свои клетки, снижая всплеск сахара в крови после еды и сразу же используя энергию. Эксперты говорят, что просто прогулка вокруг квартала лучше, чем ничего.

Сделайте некоторые дела по дому

Небольшие задачи, такие как вынос мусора и складывание белья, заставят вас двигаться чаще.

Принимайте холодный душ

При воздействии низких температур в нашем организме появляются два типа жировых клеток: белый жир и бурый жир.

Считается, что принятие холодного душа активирует бурый жир, заставляя его сжигать калории, чтобы генерировать тепло и поддерживать внутреннюю температуру вашего тела. Процесс холодного душа известен как термогенез, и он может помочь увеличить количество калорий, сжигаемых вашим организмом в течение дня.

Высыпайтесь

Во время сна организм переходит в режим восстановления и восстановления, Хороший сон означает лучшую гормональную функцию и у вас будет меньше шансов переедать. Кроме того, ваш гормон стресса кортизол не будет таким высоким.