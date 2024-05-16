Похудеть или поправиться: как алкоголь влияет на вес

Может ли калорийность алкоголя способствовать похудению

Чрезмерное употребление алкоголя может отрицательно повлиять на организм и привести не к похудению, а даже наоборот - к увеличению веса несколькими способами.

Во-первых, алкоголь очень калорийный. Некоторые смешанные напитки могут содержать столько же калорий, как и еда, но без питательных веществ.

Калорийность различных напитков зависит от вида:

тёмное пиво: около 150 калорий на 355 мл;

светлое пиво: около 100 калорий на 355 мл;

пиво с высоким содержанием алкоголя или крафтовое: от 170 до 350 калорий на 355 мл;

вино: около 100 калорий на 145 мл;

дистиллированный алкоголь (джин, ром, водка, виски): около 100 калорий на 45 мл);

Вермут Martini Extra Dry: около 140 калорий на 65 мл;

Пина колода: около 500 калорий на 205 мл.

Тем не менее калорийность - не единственный аспект алкоголя, который влияет на вес.

Как алкоголь влияет на тело и вес

Чрезмерное употребление алкоголя может отрицательно повлиять на организм и привести к увеличению веса.

Например, алкоголь может влиять на гормоны, контролирующие аппетит, голод и стресс. К тому же, как уже было отмечено, алкоголь калориен и, вероятно, увеличивает количество абдоминального жира.

Влияет на гормональный фон

Употребление алкоголя может ухудшить работу желез, выделяющих гормоны, что может привести к увеличению веса.

Обычно железы в организме выделяют нужное количество гормонов, которые посылают сообщения тканям. Эти сообщения помогают организму реагировать на стресс и контролировать энергию и обмен веществ.

К примеру, надпочечники, расположенные над почками, выделяют кортизол - гормон стресса, который помогает организму реагировать на стресс, повышая кровяное давление и частоту сердечных сокращений.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к тому, что надпочечники не смогут регулировать количество выделяемого ими кортизола.

Как следствие, многие люди, употребляющие алкоголь, могут иметь высокий уровень этого гормона.

Как алкоголь влияет на вес (иллюстрация: Freepik)

А повышенный уровень кортизола, согласно исследованиям, может способствовать увеличению веса в области живота. Кортизол перераспределяет жировую ткань в область живота и увеличивает тягу к высококалорийной пище.

Может вызвать чувство голода

После нескольких порций алкоголя вы можете сделать нездоровый выбор еды, не задумываясь об этом. Одно исследование проведенное в 2017 году показало, что алкоголь активирует клетки мозга, которые сигнализируют о сильном голоде.

Алкоголь также может снизить уровень сахара в крови, что усиливает чувство голода. Некоторые данные свидетельствуют о том, что люди могут искать продукты с высоким содержанием углеводов, чтобы утолить голод, если уровень сахара в крови немного снижается.

Увеличивает жировые отложения в животе

Термин "пивной живот" вряд ли кто-то мог не слышать. Однако мнение о том, что алкоголь вызывает увеличение жировых отложений в области живота, неверно. Ведь печень расщепляет алкоголь, а не жир при употреблении.

Лишь небольшой процент калорий, которые вы получаете с алкоголем, превращается в жир. В то же время алкоголь влияет на то, как ваш организм сжигает жир, замедляя процессы. Как следствие, жир может скапливаться в области живота.

Абдоминальный жир связан с определенными осложнениями, такими как:

заболевание сердца;

высокое кровяное давление;

высокий уровень холестерина;

диабет 2 типа.

Влияет на качество сна

Алкоголь обладает седативным эффектом, который может помочь расслабиться и сделать вас сонливым после выпитого. Однако исследования связывают чрезмерное употребление алкоголя с плохой продолжительностью и качеством сна, в частности с бессонницей.

Как алкоголь влияет на организм (иллюстрация: Freepik)

С течением времени дефицит сна может привести к увеличению веса. Некоторые данные свидетельствуют о том, что недосыпающие люди едят больше пищи и им труднее удержаться от соблазнительных перекусов, чем обычно.

Поможет ли отказ от алкоголя похудеть

Нет достаточных доказательств того, что уменьшение употребления алкоголя приводит к похудению. Исследование, опубликованное в 2016 году, показало, что уменьшение употребления алкоголя от легкого до умеренного не оказывает существенного влияния на потерю веса.

Однако исследователи отметили, что уменьшение употребления алкоголя привело к снижению импульсивности, например переедания. К тому же, уменьшение количества калорий также влияет на вес.

Кроме этого, определенные привычки относительно алкоголя могут помочь контролировать вес, а именно:

употребляйте умеренно : например, диетические рекомендации для американцев устанавливают употребление алкоголя в количестве одного-двух напитков в день;

: например, диетические рекомендации для американцев устанавливают употребление алкоголя в количестве одного-двух напитков в день; ешьте перед тем, как пить: это может уменьшить риск переедания и помочь вашему желудку медленнее усваивать алкоголь;

это может уменьшить риск переедания и помочь вашему желудку медленнее усваивать алкоголь; ограничьте смешанные напитки : ликер, сок и сироп очень калорийны;

: ликер, сок и сироп очень калорийны; выбирайте низкокалорийные напитки: например, светлое пиво содержит около 100 калорий по сравнению со 150 калориями в том же объеме темного;

например, светлое пиво содержит около 100 калорий по сравнению со 150 калориями в том же объеме темного; установите лимит: это помогает снизить риск употребления избыточного количества алкоголя;

это помогает снизить риск употребления избыточного количества алкоголя; пейте медленно: слишком быстрое питье может повысить риск выпить слишком много.

Важно помнить, что ответственное употребление может предотвратить многие проблемы со здоровьем, в том числе связанные с весом.