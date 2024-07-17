Похудение, польза для пищеварения, сердца и глаз. Этот овощ один из самых полезных

Что еще нужно знать о кабачок

Существует несколько сортов этого кабачка, имеющих разный цвет от темно-желтого до темно-зеленого. Несмотря на то, что кабачки известны в Америке, цуккини был впервые выращен в Италии в начале 1800-х годов.

В народной медицине его используют для лечения простуды, болей и других заболеваний. Однако реальных доказательств его эффективности до сих пор нет.

12 преимуществ цуккини, которые подтверждены

Богат питательными веществами

Цуккини - это отличный источник питательных веществ. В 200 г вареных цуккини содержится 17 калорий, около грамма белка и жира, 3 г углеводов, а также по 1 г сахара и клетчатки. Они также обеспечивают 40% витамина А, 16% марганца, 14% витамина C, 13% калия, 10% магния, 9% витамина K, 8% фолиевой кислоты, 8% меди, 7% фосфора и витамина B6, а также 5% тиамина. Цуккини содержат также небольшое количество железа, кальция, цинка и других витаминов группы В. Высокое содержание витамина А способствует поддержанию зрения и иммунной системы.

Сырые цуккини имеют такой же пищевой профиль, как приготовленные, но с меньшим количеством витамина А и большим количеством витамина C, который теряется под воздействием высоких температур.

Содержит антиоксиданты

Антиоксиданты в цуккини, такие как каротиноиды (лютеин, зеаксантин, бета-каротин) помогают защищать клетки организма от повреждения свободными радикалами. Они полезны для глаз, кожи и сердца, также могут защищать от определенных типов рака. Высокий уровень антиоксидантов содержится в кожуре плода, особенно в желтых цуккини.

Способствует здоровому пищеварению

Цукини содержат высокое содержание воды, что способствует предотвращению запоров. Они также богаты как растворимой, так и нерастворимой клетчаткой (растительными пищевыми волокнами). Нерастворимая клетчатка помогает облегчить пищеварение, а растворимая питает полезные бактерии в кишечнике, что в свою очередь способствует выработке короткоцепочечных жирных кислот (SCFA), поддерживающих здоровье кишечника. Кроме того, они уменьшают воспаление и симптомы различных кишечных расстройств, таких как синдром раздраженного кишечника, болезнь Крона и язвенный колит.

Снижает уровень сахара в крови

Цукини является превосходным низкоуглеводным продуктом, который может заменить, например, спагетти. Питание с низким содержанием углеводов значительно снижает уровень сахара в крови и инсулина, что способствует поддержанию стабильного уровня сахара в крови и уменьшает потребность в лекарстве у людей с диабетом 2 типа. Кроме того, пищевые волокна цуккини помогают стабилизировать уровень сахара в крови, предотвращая его резкие колебания после приема пищи.

Питание, включающее цуккини, богатое клетчаткой из фруктов и овощей, связано с понижением риска развития диабета 2 типа. Растительные пищевые волокна в цуккине также помогают повысить чувствительность к инсулину, что способствует стабилизации уровня сахара в крови. Исследования на животных указывают, что экстракт кожуры цуккини снижает уровень сахара в крови и инсулина, возможно благодаря мощным антиоксидантам, которые она содержит.

Улучшает здоровье сердца

Наблюдательные исследования показывают, что люди, потребляющие больше клетчатки, имеют меньший риск сердечных заболеваний. Пектин, один из видов растворимой клетчатки, содержащийся в цуккини, особенно эффективен в снижении общего и плохого холестерина LDL. В обзоре 67 исследований установлено, что потребление только 2-10 г растворной клетчатки в день в течение 1-2 месяцев снижает в среднем общий холестерин на 1,7 мг/дл и холестерин LDL на 2,2 мг/дл. Кроме того, цуккини богаты калием, что способствует снижению высокого АД путем расширения кровеносных сосудов.

Здоровое артериальное давление связано с меньшим риском сердечных заболеваний и инсульта. Наконец, питание, богатое каротиноидами, также содержащимися в цуккини, защищает от сердечных заболеваний.

Предотвращает заболевания глаз

Цукини является отличным источником витамина C и бета-каротина, важных для здоровья глаз. Кроме того, они содержат лютеин и зеаксантин, антиоксиданты, способствующие улучшению зрения и снижению риска возрастных заболеваний глаз, таких как дегенерация желтого пятна и катаракта.

Помогает похудеть

Цуккини - это продукт с высоким содержанием воды и малым количеством калорий, что позволяет чувствовать сытость. Содержание клетчатки в этом овоще уменьшает чувство голода и сдерживает аппетит. Исследования показывают, что потребление большого количества фруктов и овощей, в частности некрахмалистых, темно-зеленых или желтых овощей, таких как цуккини, способствует потере веса и более медленному набору веса со временем.

Укрепляет кости

Цукини богаты лютеином и зеаксантином, а также витамином К и магнием, способствующими укреплению костей.

Обладает противораковыми эффектами.

Исследования на пробирках и животных показывают, что цуккини экстракты могут помогать убить или ограничить рост определенных раковых клеток. Однако необходимы дополнительные исследования у людей.

Помогает сохранить здоровье предстательной железы мужчин

Исследования на животных показали, что экстракты семян цуккини могут ограничивать гиперплазию предстательной железы, которая часто приводит к проблемам с мочеиспусканием и сексуальными проблемами у пожилых мужчин.

Поддерживает функцию щитовидной железы

Тестирование на крысах показало, что экстракты кожуры цуккини могут поддерживать стабильный уровень гормонов щитовидной железы. Однако требуются дополнительные исследования у людей.

Легко добавляется в ваше меню

Цуккини очень универсальный овощ. Есть его можно сырым в салатах или использовать тушеным или вареным в супах. Он прекрасно подходит к запеканию с другими овощами, чечевицей или рисом, можно его жарить на гриле с чесноком и маслом, а также выпекать из него блины, кексы или пирожные.