Штам коронавірусу "Лямбда": вчені розповіли, наскільки небезпечний вірус

Що відомо про новий штам?

Так, це штамп виявили в Перу у серпні 2020 року та швидко поширювався в Південній Америці. За даними фахівців його зафіксували у 26 країнах Америки, Європи та Океанії.

Штам активно набирає оберти та швидко поширюється. Попри це, в Бразилії перший випадок "Лямбди" зафіксували тільки в лютому цього року.

Які симптоми захворювання

Першим бразильським пацієнтом зі штамом став молодий чоловік, який повернувся з поїздки в Аргентину. У хворого проявилися симптоми респіраторного захворювання, а через кілька днів його стан зажадало госпіталізації. Через загострення перебігу хвороби його перевели в інтенсивну терапію.

Вчені описали вісім нових мутацій цього штаму, на додаток до 19 вже відомих. Передбачається, що штам відрізняється підвищеною трансмісивною ознакою. Також може спровокувати загострення епідемії в таких країнах як Чилі, Перу, Еквадор і Аргентина.

Окрім того, на сьогодні невідомо, наскільки ефективно від "Лямбди" захищають сучасні вакцини.