Штам "Дельта" може викликати більш важке захворювання, ніж інші різновиди COVID-19

При цьому він назвав "Дельта" найбільшою загрозою. Очікується, що незабаром саме цей вид вірусу буде переважати в США і решті світу. Даний вид вірусу легше передається від людини до людини і знижує ефективність вакцин.

За даними досліджень, індійський штам коронавірусу є найбільш заразним з усіх відомих на сьогодні варіантів COVID-19, включаючи "Альфа" з високим ступенем передачі, який був вперше виявлений у Великобританії.

Британські медики заявили, що на "Дельта" припадає понад 95% нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією. Вони також вважають, що цей варіант на 40-60% може більше передаватися, ніж "Альфа".

Основні симптоми зараження зараз

Найбільш поширеними симптомами коронавірусу зараз є головний біль, біль в горлі, нежить і лихоманка - аналогічні застуді.

Деякі американські медики також відзначають задишку, кашель та інші проблеми з легенями.